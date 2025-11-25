Campesinos y Transportistas Guanajuatenses Levantan Bloqueos en Carreteras Estatales
La madrugada de este martes Campesinos y Transportistas levantaron los bloqueos en distintas carreteras de Guanajuato, sin embargo, podrían bloquearse otra vez esta mañana, aseguraron.
Campesinos y transportistas de Guanajuato han levantado los bloqueos de las carreteras de distintas zonas del estado, sin embargo, podrían volver a cerrar durante la mañana de este martes.
Inseguridad en Bajío
Campesinos y Transportistas Guanajuatenses Levantan Bloqueos de Carreteras en el Estado
Las Noticias Del Bajio
Realizan con Éxito Segunda Reconstrucción Mamaria en Irapuato
Las Noticias Del Bajio
Aumentan Más del 100 Por Ciento las Llamadas de Extorsión en Guanajuato
Las Noticias Del Bajio
Alertan de Desplazadores en Cajeros; Roban Tarjetas a Cuentahabientes
Carreteras de Guanajuato que fueron bloqueadas el pasado lunes 24 de noviembre ya fueron liberadas por agricultores y transportistas manifestantes.
Desde la madrugada de este martes 25 de noviembre se registró el levantamiento de los bloqueos en distintas carreteras de Guanajuato.
Campesinos están preocupados por la propuesta de la Ley de Aguas Nacionales
Agricultores de Guanajuato se encuentran inconformes por las nuevas propuestas de las autoridades federales como la Ley de Aguas Nacionales.
Así como también piden a los gobiernos estatales y federales más atención al campo para contar con una dignificación del trabajo de campo.
Transportistas exigieron mayor seguridad en las carreteras
Como forma de apoyo a los campesinos, transportistas se unieron al bloqueo y atravesaron sus vehículos en las carreteras.
Además pidieron mayor seguridad en las carreteras, por los recientes asaltos y hechos delictivos que se han registrado.
A pesar del levantamiento del bloqueo amenazan con volver a cerrar las carreteras en las próximas horas, aunque no se ha asegurado nada.
