Campesinos y Transportistas Guanajuatenses Levantan Bloqueos en Carreteras Estatales

Carreteras de Guanajuato que fueron bloqueadas el pasado lunes 24 de noviembre ya fueron liberadas por agricultores y transportistas manifestantes.

Desde la madrugada de este martes 25 de noviembre se registró el levantamiento de los bloqueos en distintas carreteras de Guanajuato.

Campesinos están preocupados por la propuesta de la Ley de Aguas Nacionales

Agricultores de Guanajuato se encuentran inconformes por las nuevas propuestas de las autoridades federales como la Ley de Aguas Nacionales.

Así como también piden a los gobiernos estatales y federales más atención al campo para contar con una dignificación del trabajo de campo.

Transportistas exigieron mayor seguridad en las carreteras

Como forma de apoyo a los campesinos, transportistas se unieron al bloqueo y atravesaron sus vehículos en las carreteras.

Además pidieron mayor seguridad en las carreteras, por los recientes asaltos y hechos delictivos que se han registrado.

A pesar del levantamiento del bloqueo amenazan con volver a cerrar las carreteras en las próximas horas, aunque no se ha asegurado nada.

Información de Ricardo Preciado

JIPV