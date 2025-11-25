Inicio Bajio Campesinos y Transportistas Guanajuatenses Levantan Bloqueos en Carreteras Estatales

Campesinos y Transportistas Guanajuatenses Levantan Bloqueos en Carreteras Estatales

|

N+

-

La madrugada de este martes Campesinos y Transportistas levantaron los bloqueos en distintas carreteras de Guanajuato, sin embargo, podrían bloquearse otra vez esta mañana, aseguraron.

Realizan con Éxito Segunda Reconstrucción Mamaria en Irapuato

Realizan con Éxito Segunda Reconstrucción Mamaria en Irapuato

01:37

A continuación en 5 segundos

Durante la mañana se podrían volver a bloquear las carreteras.

Campesinos y transportistas de Guanajuato han levantado los bloqueos de las carreteras de distintas zonas del estado, sin embargo, podrían volver a cerrar durante la mañana de este martes.

REPRODUCIENDO

Campesinos y Transportistas Guanajuatenses Levantan Bloqueos de Carreteras en el Estado

Inseguridad en Bajío

Campesinos y Transportistas Guanajuatenses Levantan Bloqueos de Carreteras en el Estado

Realizan con Éxito Segunda Reconstrucción Mamaria en Irapuato

Las Noticias Del Bajio

Realizan con Éxito Segunda Reconstrucción Mamaria en Irapuato

Aumentan Más del 100 Por Ciento las Llamadas de Extorsión en Guanajuato

Las Noticias Del Bajio

Aumentan Más del 100 Por Ciento las Llamadas de Extorsión en Guanajuato

Alertan de Desplazadores en Cajeros; Roban Tarjetas a Cuentahabientes

Las Noticias Del Bajio

Alertan de Desplazadores en Cajeros; Roban Tarjetas a Cuentahabientes

COMPARTE:

Carreteras de Guanajuato que fueron bloqueadas el pasado lunes 24 de noviembre ya fueron liberadas por agricultores y transportistas manifestantes. 

Desde la madrugada de este martes 25 de noviembre se registró el levantamiento de los bloqueos en distintas carreteras de Guanajuato

Campesinos están preocupados por la propuesta de la Ley de Aguas Nacionales 

Agricultores de Guanajuato se encuentran inconformes por las nuevas propuestas de las autoridades federales como la Ley de Aguas Nacionales

Así como también piden a los gobiernos estatales y federales más atención al campo para contar con una dignificación del trabajo de campo. 

Transportistas exigieron mayor seguridad en las carreteras 

Como forma de apoyo a los campesinos, transportistas se unieron al bloqueo y atravesaron sus vehículos en las carreteras

Además pidieron mayor seguridad en las carreteras, por los recientes asaltos y hechos delictivos que se han registrado.

Te podría interesar: Matan a Agente de la Fiscalía de Guanajuato; Un Menor Resulta Herido

A pesar del levantamiento del bloqueo amenazan con volver a cerrar las carreteras en las próximas horas, aunque no se ha asegurado nada.

 

Historias recomendadas: 

 

Información de Ricardo Preciado 

JIPV

Inseguridad en Bajío
Inicio Bajio Agricultores y transportistas levantan bloqueos en carreteras de guanajuato