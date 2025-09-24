Un Albañil se Recarga de Una Estructura y Muere al Caer 15 Metros en León, Guanajuato

Un albañil que estaba en un décimo piso de una torre de departamentos ubicada en la zona de Paseo Del Moral en León, Guanajuato, murió al caer estrepitosamente en un accidente.

Francisco de 50 años, estaba el pasado martes 23 de septiembre, recargado en una estructura la cual se venció, causando su caída de 15 metros aproximadamente.

Francisco “Kiko” de 50 años estaba poniendo un mosaico

La víctima fatal, conocida por sus compañeros como “Kiko” murió al instante, amigos y testigos llamaron de inmediato a la Central de Emergencias 911.

Paramédicos de Protección Civil se dirigieron a la avenida Guanajuato esquina con el bulevar López Mateos donde se encuentra la torre de departamentos.

De acuerdo a compañeros de trabajo, estaban colocando un mosaico cuando sucedió el accidente. Sin embargo, serán las autoridades las que se encargarán de esclarecer los hechos, por lo que se abrió una carpeta de investigación.

Te podría interesar: Conductor Escapa de la Policía Volcándose en su Vehículo en León, Guanajuato

Segunda caída fatal que se registra en menos de una semana en León

Esta es la segunda muerte registrada en menos de una semana en condiciones similares en León, Guanajuato.

El pasado 17 de septiembre en el cruce de los bulevares Juan Alonso de Torres y Adolfo López Mateos, un empleado de una torre médica en construcción murió al caer desde un noveno piso.