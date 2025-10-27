Inicio Bajio Autoridades Estatales Alertaron Sobre Posibles Cierres Carreteros por Agricultores en Guanajuato

Autoridades Estatales Alertaron Sobre Posibles Cierres Carreteros por Agricultores en Guanajuato

Autoridades estatales lanzaron una alerta sobre posibles cierres carreteros en Guanajuato, al menos 5 vialidades podría verse afectadas por los manifestantes.

El 15 de octubre cerraron una carretera por 38 horas.

Autoridades estatales lanzaron un comunicado en el que alertaron sobre posibles cierres viales en distintos puntos carreteros de Guanajuato, para que los conductores tomen sus precauciones.

En un comunicado, las autoridades estatales alertaron sobre posibles cierres parciales o totales en diversos puntos carreteros del estado de Guanajuato este lunes 27 de octubre, a partir de las 9:00 de la mañana, como parte del Paro Nacional Agrícola.

Esto para que los automovilistas planifiquen sus traslados y consideren rutas alternas ante posibles afectaciones viales.

Estas son las 5 carreteras que podrían cerrar agrícolas guanajuatenses 

Los puntos donde podrían registrarse cierres son las siguientes: 

1.- carretera 45, altura Aldama; 

2.- carretera 45 Mexicanos; 

3.- carretera Celaya–Salvatierra, altura Panales Jamaica; 

4.- carretera Salamanca–Valle de Santiago, altura Jarrón Azul 

5.- y la carretera Acámbaro–Salvatierra, altura glorieta del caballito.

Además, señalaron que se mantendrá la presencia preventiva y acompañamiento permanente en los puntos mencionados para garantizar la movilidad y seguridad de quienes transiten por el estado.

Hace casi 15 días agrícolas de Guanajuato tomaron una carretera por más de 35 horas

El pasado 15 de octubre decenas de campesinos de Guanajuato tomaron la carretera Irapuato - Pénjamo a la altura de la comunidad de La Herradura

El cierre duró 38 horas aproximadamente y causó que se formaran filas de vehículos por más de 50 kilómetros

 

Información de Sayra García 

