Policía Vial y su Hijo Fueron Asesinados la Noche del Martes en Celaya, Guanajuato

La noche del pasado martes 23 de septiembre en la comunidad de Tenería del Santuario en Celaya, Guanajuato se registró un ataque armado dejando a dos personas sin vida.

Fue en la calle Vicente Suárez en donde se presentaron los hechos, cerca del templo de la comunidad, vecinos conmocionados llamaron al 911.

Ataque armado conmociona a los habitantes de Tenería del Santuario

Mientras los testigos pedían apoyo de las autoridades, los responsables huyeron del lugar dejando tirados a sus víctimas. Elementos de diversas corporaciones de seguridad arribaron al lugar para resguardar la zona y pudieran llegar los paramédicos.

Al llegar los cuerpos de emergencia solamente pudieron confirmar que Efraín, agente de la Policía Vial y su hijo de 29 años ya no presentaban signos vitales.

Segundo agente vial asesinado en menos de una semana en Celaya

Este hecho se trata del cuarto incidente violento en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Celaya, Guanajuato en los últimos dos meses.

Hasta el momento son 3 agentes asesinados y uno se encuentra aún desaparecido. Autoridades no han dado a conocer si Efraín contaba con amenazas anteriores o cuál fue la causa de su asesinato.

