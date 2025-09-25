Asesinan a Juan Alberto Camarillo Zavala, Jefe Regional de la Fiscalía de Guanajuato; Esto Saben

Una intensa movilización se originó después de que Juan Alberto Camarillo Zavala, jefe regional de la Fiscalía General de Estado de Guanajuato, fuera asesinado a balazos cuando circulaba por la carretera que conecta San Felipe con Dolores Hidalgo.

Los hechos se registraron al parecer durante las primeras horas del día, cuando Juan Alberto Camarillo Zavala transitaba por esta carretera y en cierto tramo, fue emboscado por hombres armados que dispararon en repetidas ocasiones.

Ante ello, se registró un ataque como respuesta, donde los agresores al ver que cumplieron con su cometido se dieron a la fuga sin poder ser detenidos, dejando a varios a varias personas gravemente heridas.

De inmediato, los testigos de los hechos, llamaron a los números de emergencia, destacando que en el lugar había personas heridas, por lo que se pidió el apoyo también de los paramédicos.

En cuestión de minutos, al lugar llegaron elementos de varias corporaciones de Seguridad, al igual que los rescatistas, quienes solo pudieron confirmar que una persona de nombre Juan Alberto Camarillo Zavala, había perdido la vida.

Asimismo, se indicó que había otra persona más gravemente herida, quien al parecer su estabilizada y trasladada para brindarle atención médica, mientras que los elementos de Seguridad resguardaban la zona

Fiscalía confirma el asesinato del Jefe Regional de la Fiscalía de Guanajuato

Horas después del ataque, la Fiscalía General de Estado de Guanajuato compartió confirmando en sus redes sociales que el hombre que perdió la vida en este ataque es Juan Alberto Camarillo Zavala, quien fungía como jefe regional de la Fiscalía General de Estado de Guanajuato.

Tras los hechos, también afirma la dependencia que este ataque no quedará impune, por lo que de inmediato comenzarán con una carpeta de investigación sobre los hechos para dar con los responsables.

