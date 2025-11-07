Mujer Fue Asesinada Durante Ataque Armado en Pénjamo, Guanajuato; Otra Mujer Resultó Herida

La noche del pasado jueves 6 de noviembre, se registró un ataque armado en contra de dos mujeres en calles de la colonia Centro de Pénjamo, Guanajuato.

Fue a tres cuadras de la Presidencia Municipal alrededor de las 8:00 de la noche donde se escucharon las detonaciones por arma de fuego.

Vecinos piden ayuda para mujeres lesionadas en Pénjamo

Vecinos de la calle Rocío llamaron a la Central de Emergencias 911 para denunciar los hechos y pedir apoyo médico para las víctimas.

Las mujeres agredidas iban a bordo de una motocicleta cuando dos hombres en otra moto se les emparejaron y comenzaron a dispararles. Al recibir los disparos las víctimas cayeron quedando a un lado de su motocicleta.

Los atacantes de las mujeres siguen libres

Elementos de la Policía de Pénjamo, arribaron al lugar para cerciorarse que eran dos mujeres las que estaban en el suelo. Por lo que pidieron el apoyo de paramédicos de Cruz Roja para que brindara atención médica a las lesionadas.

Sin embargo, al llegar el personal médico se percataron de que una de las víctimas ya no contaba con signos vitales. Mientras que la otra mujer presentaba lesiones de gravedad por lo que fue trasladada de manera urgente a un hospital.

Los responsables del ataque no han sido detenidos a pesar de un operativo de búsqueda por parte de las autoridades.

