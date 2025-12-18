Pipa es Atacada a Balazos Provocando un Incendio Cerca de la Refinería en Salamanca, Guanajuato

Alrededor de las 8:00 de la noche del pasado miércoles 17 de diciembre se registró un ataque armado en las inmediaciones de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor en Salamanca, Guanajuato.

Baleada e incendiada termina un pipa tras ser atacada

Una pipa que estaba en el tramo carretera de Salamanca y Juventino Rosas fue la víctima del ataque recibiendo diversos impactos de bala, lo que provocó que se incendiara el camión.

Los hechos causaron la implementación de una alerta máxima y de seguridad en la zona cerca de la refinería. De igual manera, elementos de diversas corporaciones arribaron para resguardar la zona.

Integrantes de Bomberos y Protección Civil apagaron el incendio

Mientras personal del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil se encargaron de extinguir el incendio en la pipa. Las autoridades han confirmado que no se reportaron personas lesionadas o fallecidas en los hechos.

Aunque el fuego fue sofocado exitosamente por los cuerpos de emergencia, el perímetro permaneció bajo un estricto resguardo de las fuerzas federales y municipales hasta nueva orden.

Se investigan los detalles de este atentado que paralizó temporalmente la zona y puso en vilo a los habitantes de la zona.

