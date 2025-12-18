Pipa es Atacada a Balazos Provocando un Incendio Cerca de la Refinería en Salamanca, Guanajuato
Un ataque armado a un camión tipo pipa cerca de la refinería Antonio M. Amor en Salamanca, Guanajuato, provocó un incendio en el vehículo, no se reportaron lesionados.
Alrededor de las 8:00 de la noche del pasado miércoles 17 de diciembre se registró un ataque armado en las inmediaciones de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor en Salamanca, Guanajuato.
Baleada e incendiada termina un pipa tras ser atacada
Una pipa que estaba en el tramo carretera de Salamanca y Juventino Rosas fue la víctima del ataque recibiendo diversos impactos de bala, lo que provocó que se incendiara el camión.
Los hechos causaron la implementación de una alerta máxima y de seguridad en la zona cerca de la refinería. De igual manera, elementos de diversas corporaciones arribaron para resguardar la zona.
Integrantes de Bomberos y Protección Civil apagaron el incendio
Mientras personal del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil se encargaron de extinguir el incendio en la pipa. Las autoridades han confirmado que no se reportaron personas lesionadas o fallecidas en los hechos.
Aunque el fuego fue sofocado exitosamente por los cuerpos de emergencia, el perímetro permaneció bajo un estricto resguardo de las fuerzas federales y municipales hasta nueva orden.
Se investigan los detalles de este atentado que paralizó temporalmente la zona y puso en vilo a los habitantes de la zona.
Información de Alejandro Gibran Chichipan
