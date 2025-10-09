Ataque Armando en un Bar Deja a Dos Mujeres Lesionadas en Irapuato, Guanajuato

Un ataque armado se registró el miércoles al interior de un bar ubicado en la zona Centro de Irapuato, Guanajuato. Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:00 de la noche.

Dos mujeres resultaron lesionadas después de que un hombre entrara al bar denominado “Montecarlo” en la calle 16 de septiembre para dispararles sin mediar palabra.

Testigos del ataque en Bar de Irapuato dieron aviso a las autoridades

Ciudadanos que se encontraban en la zona también conocida como el Barrio de San Vicente llamaron al Sistema de Emergencias 911 para denunciar los hechos.

Elementos de diversas corporaciones arribaron al lugar para asegurar la zona y los paramédicos pudieran brindar atención médica a las lesionadas.

Responsable del ataque armado huye en una motocicleta

En el lugar se dio a conocer que el presunto responsable se dio a la fuga en una motocicleta y hasta el momento no ha sido detenido. Paramédicos atendieron y estabilizaron a las mujeres lesionadas para trasladarlas de manera urgente a un hospital.

Mientras que la zona quedó acordonada para que los Agentes de Investigación Criminal realizaran las indagaciones para abrir la carpeta de investigación. Hasta el momento se desconocen los motivos del ataque y la identidad de las víctimas.

Información de Alejandro Gibran Chichipan

