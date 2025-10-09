Inicio Bajio Ataque Armando en un Bar Deja a Dos Mujeres Lesionadas en Irapuato, Guanajuato

Ataque Armando en un Bar Deja a Dos Mujeres Lesionadas en Irapuato, Guanajuato

Un ataque a balazos dejó con lesiones en distintas partes del cuerpo a dos mujeres en el interior de un bar ubicado en la zona centro de Irapuato, Guanajuato.

Las víctimas fueron trasladadas a un hospital por las lesiones de arma de fuego.

Un ataque directo a dos mujeres las dejó lesionadas en el interior de un bar ubicado en la calle 16 de septiembre del Barrio De San Vicente en el Centro de Irapuato, Guanajuato.

Dos Mujeres Fueron Atacadas a Balazos Dentro de un Bar en Irapuato, Guanajuato

Dos Mujeres Fueron Atacadas a Balazos Dentro de un Bar en Irapuato, Guanajuato

Graban Presunto Asalto en la Carretera Guanajuato - Juventino Rosas

Graban Presunto Asalto en la Carretera Guanajuato - Juventino Rosas

Mujer es Asesinada a Balazos en Los Olivos en León, Guanajuato

Mujer es Asesinada a Balazos en Los Olivos en León, Guanajuato

Mata a Balazos a un Hombre de 44 Años en Las Ladrilleras en Irapuato, Guanajuato

Mata a Balazos a un Hombre de 44 Años en Las Ladrilleras en Irapuato, Guanajuato

Un ataque armado se registró el miércoles al interior de un bar ubicado en la zona Centro de Irapuato, Guanajuato. Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:00 de la noche. 

Dos mujeres resultaron lesionadas después de que un hombre entrara al bar denominado “Montecarlo” en la calle 16 de septiembre para dispararles sin mediar palabra. 

Testigos del ataque en Bar de Irapuato dieron aviso a las autoridades 

Ciudadanos que se encontraban en la zona también conocida como el Barrio de San Vicente llamaron al Sistema de Emergencias 911 para denunciar los hechos. 

Elementos de diversas corporaciones arribaron al lugar para asegurar la zona y los paramédicos pudieran brindar atención médica a las lesionadas

Responsable del ataque armado huye en una motocicleta 

En el lugar se dio a conocer que el presunto responsable se dio a la fuga en una motocicleta y hasta el momento no ha sido detenidoParamédicos atendieron  y estabilizaron a las mujeres lesionadas para trasladarlas de manera urgente a un hospital

Mientras que la zona quedó acordonada para que los Agentes de Investigación Criminal realizaran las indagaciones para abrir la carpeta de investigación. Hasta el momento se desconocen los motivos del ataque y la identidad de las víctimas.

 

Inseguridad en Bajío
