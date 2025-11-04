Inicio Bajio Campesinos de Guanajuato Toman la Caseta de Cobro de la Autopista León - Aguascalientes

Campesinos de Guanajuato Toman la Caseta de Cobro de la Autopista León - Aguascalientes

Campesinos de Guanajuato han tomado desde la noche del lunes la caseta de cobro ubicada en la autopista León - Aguascalientes, dejando pasar vehículos sin pagar.

Podrían presentarse otra vez bloqueos en carreteras del estado.

Campesinos de Guanajuato toman la caseta de cobro de la autopista León - Aguascalientes dejando pasar sin pagar a cientos de vehículos, podrían bloquear una carretera del estado.

Desde el pasado lunes 3 de noviembre por la noche, la caseta de cobro ubicada en la autopista León - Aguascalientes fue tomada por campesinos de Guanajuato

Los manifestantes aún no se ponen de acuerdo con las autoridades federales en cuanto al precio de la tonelada del maíz, sorgo, trigo y frijol

Vehículos pasan la caseta de la autopista León - Aguascalientes sin pagar

Por eso es que han dejado pasar a miles de automóviles por la caseta de cobro sin pagar hasta que se llegue a una pacto con las autoridades

Compañeros agricultores que se encuentran en la ciudad de México son quienes los tienen al tanto de las negociaciones para liberar o continuar con la toma de la caseta

Podría haber bloqueos en carreteras de Guanajuato otra vez 

En rueda de prensa, integrantes de la Unión de Campesinos de Salvatierra señalaron que el día de hoy martes 4 de noviembre a las 9:00 de la mañana se planeaba un bloqueo

La carretera sería la que se encuentra entre las comunidades de Maravatio del Encinal y San Nicolás de los Agustinos en Salvatierra, Guanajuato. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre el cierre de la carretera

 

Información de Ricardo Preciado 

