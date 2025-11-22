Cinco Perros Fueron Hallados Sin Vida en Celaya el Fétido Olor Alertaron a los Vecinos

En la azotea de una casa ubicada en Celaya, Guanajuato se encontraron a cinco perros sin vida los cuales al parecer ya tenían varios días fallecidos, se desconoce el paradero del dueño de la casa.

Vecinos denuncia mal olor en la casa y descubren los cuerpos sin vida de 5 perros

Fueron vecinos de la casa quienes detectaron un olor fétido en el interior por lo que pidieron apoyo de las autoridades llamando a la Central de Emergencias 911.

Al arribar al lugar señalado, elementos de las corporaciones de rescate que acudieron encontraron a los animales sin vida.

Habitantes de la zona señalan que hubo una omisión de la autoridad ya que aseguran haber denunciaron el pasado 3 de septiembre del 2025 que los animales estaban en mal estado y en la azotea de la casa.

Autoridades ya habían hablado con el dueño pero no atendió las recomendaciones

Aunque inspectores del Centro de Atención y Protección Animal de Celaya realizaron visitas y emitieron una recomendación domiciliaria, sin embargo, el dueño no atendió las indicaciones.

Te podría interesar: Persona Muere al Ser Atropellada en la Carretera León - Silao

Además el dueño de los perros tampoco recibió multa ni se realizó el retiro de los animales. Los perros permanecieron en la azotea aparentemente sin agua y comida hasta que murieron.

Personal de bomberos subió a la azotea para retirar los cuerpos y encontró que la vivienda llevaba varios días deshabitada.

Historias recomendadas:

Información de Alejandra López Tapia

JIPV