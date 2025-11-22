Inicio Bajio Cinco Perros Fueron Hallados Sin Vida en Celaya el Fétido Olor Alertaron a los Vecinos

Cinco perros fueron encontrados sin vida en la azotea de una casa ubicada en calles de la colonia Nuevo Celaya en Celaya, Guanajuato.

Cinco Perros Fueron Encontrados Muertos en Una Azotea en Celaya Guanajuato. Foto: Nmás Bajío

En la azotea de una casa ubicada en Celaya, Guanajuato se encontraron a cinco perros sin vida los cuales al parecer ya tenían varios días fallecidos, se desconoce el paradero del dueño de la casa.

Vecinos denuncia mal olor en la casa y descubren los cuerpos sin vida de 5 perros

Fueron vecinos de la casa quienes detectaron un olor fétido en el interior por lo que pidieron apoyo de las autoridades llamando a la Central de Emergencias 911.

Al arribar al lugar señalado, elementos de las corporaciones de rescate que acudieron encontraron a los animales sin vida.

Habitantes de la zona señalan que hubo una omisión de la autoridad ya que aseguran haber denunciaron el pasado 3 de septiembre del 2025 que los animales estaban en mal estado y en la azotea de la casa.

Autoridades ya habían hablado con el dueño pero no atendió las recomendaciones

Aunque inspectores del Centro de Atención y Protección Animal de Celaya realizaron visitas y emitieron una recomendación domiciliaria, sin embargo, el dueño no atendió las indicaciones.

Además el dueño de los perros tampoco recibió multa ni se realizó el retiro de los animales. Los perros permanecieron en la azotea aparentemente sin agua y comida hasta que murieron.

Personal de bomberos subió a la azotea para retirar los cuerpos y encontró que la vivienda llevaba varios días deshabitada.

 

Información de Alejandra López Tapia

