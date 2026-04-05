Reportan Cocodrilo en el Techo de una Casa en León, Guanajuato
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Habitantes de una casa denunciaron a autoridades municipales, la presencia de un cocodrilo en su techo, por lo que pedían apoyo para retirarlo.
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Los residentes de un domicilio ubicado en calles de la colonia Industrial en León, Guanajuato, encontraron un cocodrilo en su techo.
Después de la sorpresa, llamaron a la central de emergencias 911, para pedir apoyo de las autoridades pertinentes para retirarlo.
El cocodrilo encontrado tiene 2 años aproximadamente
Al lugar arribaron elementos de Protección Civil y de la Policía Municipal para confirmar el reporte subiendo al techo de la vivienda.
Estando arriba, se encontraron con un cocodrilo de la especie Moreletii de alrededor de 2 años de edad.
Autoridades municipales quedaron a cargo del reptil
Después de varios minutos se logró capturar al cocodrilo por personal de Protección Civil, quienes lo entregarán a las autoridades correspondientes.
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El animal será resguardado y regresado a su hábitat por profesionales en la materia. No se registraron lesionados por los hechos.
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Redacción N+
JIPV