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Reportan Cocodrilo en el Techo de una Casa en León, Guanajuato

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Habitantes de una casa denunciaron a autoridades municipales, la presencia de un cocodrilo en su techo, por lo que pedían apoyo para retirarlo.

Reportan Cocodrilo en el Techo de una Casa en León, Guanajuato. Foto: N+

Reportan Cocodrilo en el Techo de una Casa en León, Guanajuato. Foto: N+

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Los residentes de un domicilio ubicado en calles de la colonia Industrial en León, Guanajuato, encontraron un cocodrilo en su techo

Después de la sorpresa, llamaron a la central de emergencias 911, para pedir apoyo de las autoridades pertinentes para retirarlo. 

El cocodrilo encontrado tiene 2 años aproximadamente 

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil y de la Policía Municipal para confirmar el reporte subiendo al techo de la vivienda

Estando arriba, se encontraron con un cocodrilo de la especie Moreletii de alrededor de 2 años de edad. 

Autoridades municipales quedaron a cargo del reptil 

Después de varios minutos se logró capturar al cocodrilo por personal de Protección Civil, quienes lo entregarán a las autoridades correspondientes. 

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El animal será resguardado y regresado a su hábitat por profesionales en la materia. No se registraron lesionados por los hechos.

 

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Redacción N+

JIPV

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