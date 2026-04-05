Reportan Cocodrilo en el Techo de una Casa en León, Guanajuato

Los residentes de un domicilio ubicado en calles de la colonia Industrial en León, Guanajuato, encontraron un cocodrilo en su techo.

Después de la sorpresa, llamaron a la central de emergencias 911, para pedir apoyo de las autoridades pertinentes para retirarlo.

El cocodrilo encontrado tiene 2 años aproximadamente

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil y de la Policía Municipal para confirmar el reporte subiendo al techo de la vivienda.

Estando arriba, se encontraron con un cocodrilo de la especie Moreletii de alrededor de 2 años de edad.

Autoridades municipales quedaron a cargo del reptil

Después de varios minutos se logró capturar al cocodrilo por personal de Protección Civil, quienes lo entregarán a las autoridades correspondientes.

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El animal será resguardado y regresado a su hábitat por profesionales en la materia. No se registraron lesionados por los hechos.

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Redacción N+

JIPV