¿Cuándo y Dónde se Presentará Ricky Martín en León, Guanajuato?

El cantante puertorriqueño Ricky Martin, dio a conocer a través de sus redes sociales lo que será su próxima gira titulada Live 2026, donde se confirma que se presentará en la ciudad de León, Guanajuato.

Y es que fue hace poco más de dos años, Ricky Martin visito tierras guanajuatenses para traer su espectáculo, por qué nuevamente se confirma que se estará presentando en la ciudad del calzado.

De esta manera, en sus cuentas, el boricua comparte una imagen donde señala en qué ciudades se estará presentando en su paso por México, en las cuales destacan León, Querétaro, Guadalajara, Monterrey y Mérida, entre otras.

Asimismo, el intérprete de temas como María, Vente pa Acá y Vuelve, también destacó entre sus publicaciones, que está gira también recorrerá países como España y Australia, por mencionar algunas.

De esta manera, se indica que será el próximo 24 de marzo del 2026, en que Ricky Martin se presente en León, ante sus miles de seguidores que corearán sus éxitos.

En la misma publicación se da a conocer que el cantante y actor tendrá como recinto el Poliforum, en León, lugar emblemático en la tierra zapatera

Hasta el momento, el costo de los boletos no ha sido dado a conocer, por lo que se espera que dentro de las próximas semanas se den más detalles sobre los lugares y su precio para este concierto.

