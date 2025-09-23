Detienen a Cuatro Policías de Cortazar, Guanajuato por Presunta Desaparición de Cinco Personas
N+
Agentes estatales realizaron la detención de cuatro policías municipales de Cortazar, Guanajuato por su presunta participación en la desaparición de cinco personas.
Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informaron que se han detenido a cuatro elementos de Seguridad Pública de Cortazar, Guanajuato.
De acuerdo a los agentes estatales, los policías presuntamente retuvieron a cinco personas que fueron entregados a integrantes del crimen organizado. Esto sucedió el pasado 7 de septiembre del 2025 en la carretera Salvatierra - Cortazar que fue donde los policías les indicaron que se detuvieran.
Los desaparecidos presuntamente fueron llevados a una zona cerril
Para retenerlos y después llevarlos a una zona cerril a bordo de una camioneta en donde fueron dejados a personas armadas. Hasta el momento solo tres personas de las cinco que fueron presuntamente entregadas a un comando armado fueron localizadas con vida.
Los elementos de Seguridad Pública detenidos fueron José María “N”, Hugo Rafael “N”, Juan Miguel “N” y Arturo “N”, quienes ya fueron vinculados a proceso.
El delito del que se les acusa es de la desaparición forzada de personas y desaparición forzada de personas en grado de tentativa.
Información de Alejandra López Tapia
JIPV