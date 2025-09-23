Detienen a Cuatro Policías de Cortazar, Guanajuato por Presunta Desaparición de Cinco Personas

Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informaron que se han detenido a cuatro elementos de Seguridad Pública de Cortazar, Guanajuato.

De acuerdo a los agentes estatales, los policías presuntamente retuvieron a cinco personas que fueron entregados a integrantes del crimen organizado. Esto sucedió el pasado 7 de septiembre del 2025 en la carretera Salvatierra - Cortazar que fue donde los policías les indicaron que se detuvieran.

Los desaparecidos presuntamente fueron llevados a una zona cerril

Para retenerlos y después llevarlos a una zona cerril a bordo de una camioneta en donde fueron dejados a personas armadas. Hasta el momento solo tres personas de las cinco que fueron presuntamente entregadas a un comando armado fueron localizadas con vida.

Los elementos de Seguridad Pública detenidos fueron José María “N”, Hugo Rafael “N”, Juan Miguel “N” y Arturo “N”, quienes ya fueron vinculados a proceso.

El delito del que se les acusa es de la desaparición forzada de personas y desaparición forzada de personas en grado de tentativa.

Información de Alejandra López Tapia

