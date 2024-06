Detienen a Presunto Policía por Disparar al Aire en su Día Libre

Un presunto elemento de Policía Municipal en activo fue detenido cuando se encontraba en su día de descanso, aparentemente por alterar el orden público.

Sin embargo, vecinos argumentaron que no es la primera vez que realiza detonaciones por arma de fuego afuera de su vivienda, sino que en repetidas ocasiones realiza este tipo de actos que asustan a los colonos de La Escondida en el municipio de León, Guanajuato.

Si hubieran llegado solo policías, le apuesto a que no se lo hubieran llevado, no es la primera vez que tira balazos a lo menso, seguido tiene fiestas y cada que viene hace lo que quiere y los policías no hacen nada.