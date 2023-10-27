Camioneta Atropella a Dos Personas en Un Campo de Futbol en Dolores Hidalgo, Guanajuato

La tarde del pasado jueves 23 de octubre se registró aparentemente un ataque por parte del conductor de una camioneta en un campo de futbol en Dolores Hidalgo, Guanajuato.

Después de terminar un partido final de futbol en la comunidad de El Garabatillo en honor al Señor de la Agonía, jugadores y espectadores convivían a un costado de la cancha.

Conductor de una camioneta causa lesiones graves a dos personas

De repente el conductor de una camioneta negra comenzó a dar vueltas para posteriormente dirigir su vehículo en contra de una multitud.

Causando el atropello de dos personas y la molestia de quienes estaban con ellos, quienes le comenzaron a lanzar piedras y se escuchan detonaciones de arma de fuego.

Aunque no se registran personas lesionadas o fallecidas por los disparos.

Víctimas son trasladadas a un hospital con lesiones de gravedad

El conductor de la camioneta se dio a la fuga después de los hechos, mientras las víctimas eran trasladadas a un hospital por sus propios medios.

Autoridades han informado que una de las personas atropelladas ya ha perdido la vida.

Autoridades municipales indicaron que ya ha sido detenido el conductor responsable de nombre Rafael “N” y otra persona ya ha sido identificada por lo que está siendo buscada.

