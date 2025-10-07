Inicio Bajio Elemento de la Guardia Nacional Muere en un Accidente en León, Guanajuato

Elemento de la Guardia Nacional Muere en un Accidente en León, Guanajuato

|

N+

-

El choque entre una patrulla de la Guardia Nacional y una camioneta dejaron a un uniformado sin vida y varios lesionados en el cruce de los bulevares Vertiz Campero y La Luz en León, Guanajuato.

Policía Fallecido fue Despedido por Familiares y Amigos en León, Guanajuato

Policía Fallecido fue Despedido por Familiares y Amigos en León, Guanajuato

02:56

A continuación en 5 segundos

No se ha dado a conocer la identidad del elemento de la Guardia Nacional sin vida.

Un elemento de la Guardia Nacional murió después de participar en un choque contra una camioneta en el cruce de los bulevares Vertiz Campero y La Luz en León, Guanajuato, hay varios lesionados.

REPRODUCIENDO

Muere Elemento de la Guardia Nacional Tras Chocar Contra Una Camioneta en León, Guanajuato

Accidentes

Muere Elemento de la Guardia Nacional Tras Chocar Contra Una Camioneta en León, Guanajuato

Policía Fallecido fue Despedido por Familiares y Amigos en León, Guanajuato

Las Noticias Del Bajio

Policía Fallecido fue Despedido por Familiares y Amigos en León, Guanajuato

Mujer Irapuatense de 37 Años Dona Órganos Para Dar Vida a Cinco Personas

Las Noticias Del Bajio

Mujer Irapuatense de 37 Años Dona Órganos Para Dar Vida a Cinco Personas

Vendedora de Periódicos fue Asesinada en la Entrada de su Casa en León, Guanajuato

Las Noticias Del Bajio

Vendedora de Periódicos fue Asesinada en la Entrada de su Casa en León, Guanajuato

COMPARTE:

Cerca de las 10:00 de la mañana del pasado lunes se registró un accidente en donde estaba involucrada una patrulla de la Guardia Nacional en León, Guanajuato

Testigos que reportaron los hechos a la Central de Emergencias 911, indicaron que eran varios los lesionados, principalmente elementos de la Guardia Nacional que salieron “volando”. 

Los demás integrantes de la corporación que permanecieron en la parte trasera de la patrulla presentaron golpes entre ellos.

El choque fue entre una patrulla y una camioneta estaquitas 

El accidente entre la patrulla y una camioneta tipo estaquitas, se presentó en el cruce de los bulevares Vertiz Campero y La Luz. De inmediato los elementos de la Guardia Nacional que no presentaron lesiones comenzaron a apoyar a sus compañeros

Minutos después arribaron al lugar los paramédicos de diferentes corporaciones como del cuerpo de Bomberos quienes brindaron atención médica, estabilizaron y trasladaron a los lesionados a un hospital

Te podría interesar: Un Hombre Murió al ser Atropellado en la Carretera León - Cuerámaro, Guanajuato

Muere elemento de la Guardia Nacional en un hospital 

Horas después del accidente se informó que uno de los elementos de la Guardia Nacional que fue llevado a un hospital, murió al recibir atención médicaTres integrantes siguen en el hospital con lesiones de consideración y leves que no ponen en riesgo su vida. 

Hasta el momento se desconoce si el conductor de la camioneta estaquitas fue puesto a disposición de las autoridades o se dio a la fuga.

 

Historias recomendadas: 

 

Información de Ricardo Preciado

JIPV

Accidentes
Inicio Bajio Elemento de la guardia nacional muere en un accidente en leon guanajuato