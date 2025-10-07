Elemento de la Guardia Nacional Muere en un Accidente en León, Guanajuato
El choque entre una patrulla de la Guardia Nacional y una camioneta dejaron a un uniformado sin vida y varios lesionados en el cruce de los bulevares Vertiz Campero y La Luz en León, Guanajuato.
Un elemento de la Guardia Nacional murió después de participar en un choque contra una camioneta en el cruce de los bulevares Vertiz Campero y La Luz en León, Guanajuato, hay varios lesionados.
Muere Elemento de la Guardia Nacional Tras Chocar Contra Una Camioneta en León, Guanajuato
Cerca de las 10:00 de la mañana del pasado lunes se registró un accidente en donde estaba involucrada una patrulla de la Guardia Nacional en León, Guanajuato.
Testigos que reportaron los hechos a la Central de Emergencias 911, indicaron que eran varios los lesionados, principalmente elementos de la Guardia Nacional que salieron “volando”.
Los demás integrantes de la corporación que permanecieron en la parte trasera de la patrulla presentaron golpes entre ellos.
El choque fue entre una patrulla y una camioneta estaquitas
El accidente entre la patrulla y una camioneta tipo estaquitas, se presentó en el cruce de los bulevares Vertiz Campero y La Luz. De inmediato los elementos de la Guardia Nacional que no presentaron lesiones comenzaron a apoyar a sus compañeros.
Minutos después arribaron al lugar los paramédicos de diferentes corporaciones como del cuerpo de Bomberos quienes brindaron atención médica, estabilizaron y trasladaron a los lesionados a un hospital.
Muere elemento de la Guardia Nacional en un hospital
Horas después del accidente se informó que uno de los elementos de la Guardia Nacional que fue llevado a un hospital, murió al recibir atención médica. Tres integrantes siguen en el hospital con lesiones de consideración y leves que no ponen en riesgo su vida.
Hasta el momento se desconoce si el conductor de la camioneta estaquitas fue puesto a disposición de las autoridades o se dio a la fuga.
