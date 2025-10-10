Colectivo de Búsqueda Encuentra 14 Cuerpos en Una Fosa Clandestina en Irapuato, Guanajuato

El colectivo de búsqueda de personas desaparecidas “Hasta Encontrarte” informó sobre el hallazgo de 14 cuerpos en una fosa clandestina, ubicada en la comunidad Molinos de Santa Ana del municipio de Irapuato, Guanajuato en su última actualización este jueves 9 de octubre.

El primer reporte en ese punto fue el pasado primero de octubre con la localización de al menos cinco personas sin vida, además de credenciales, tenis, cachuchas, ropa, cadenitas y accesorios personales.

La mayoría de los cuerpos encontrados pertenecen a hombres

El colectivo detalló que la mayoría de este grupo de desaparecidos data de seis meses. La mayoría hombres y una mujer, todos originarios de Irapuato, Guanajuato.

Sin embargo, las investigaciones continúan por parte de agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. El municipio de Irapuato se ha convertido en uno de los principales focos de hallazgos y desapariciones en el Estado de Guanajuato.

Hay más de 4 mil reportes activos de personas desaparecidas en Guanajuato

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en el estado hay más de 4 mil reportes activos y más de 800 corresponden a la región suroeste.

Región donde “Hasta Encontrarte” ha realizado una serie de hallazgos de fosas clandestinas con una brigada integrada por 16 mujeres y recursos propios.

