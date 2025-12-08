Localizan un Cuerpo Envuelto en Plástico Abandonado en Carretera de Guanajuato

El pasado sábado fue encontrada una persona sin vida y envuelta en plástico por lo que fue reportado a las autoridades de León, Guanajuato.

Fue en la subida que dirige a Nuevo Valle de Moreno en la zona de Alfaro donde habitantes realizaron el hallazgo.

La víctima mostraba señales de violencia

El hallazgo fue reportado a la Central de Emergencias 911 para que autoridades fueran a confirmar que sí se trataba de una persona.

Policías municipales y estatales en coordinación de elementos de la Guardia Nacional se encargaron de realizar el acordonamiento de la zona.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encargaron de hacer el levantamiento del cuerpo, el cual se encontraba atado de pies y manos y cerro abajo en una ladera.

Se requirió de apoyo de Protección Civil para la extracción de los restos ante las condiciones del terreno.

Se desconoce la identidad de la víctima y los motivos de su muerte

Elementos del Servicio Médico Forense (SEMEFO) trasladaron a la víctima a un anfiteatro en Guanajuato, Capital para hacerle la necropsia de ley. Hasta el momento se desconocen la identidad del fallecido y la manera en que fue asesinado y dejado en el lugar.

Información de Alberto Martínez

