Localizan un Cuerpo Envuelto en Plástico Abandonado en Carretera de Guanajuato
N+
Una persona fue encontrada sin vida y envuelta en plástico y en avanzado estado de descomposición en la subida a Nuevo Valle de Moreno en León, Guanajuato.
El cuerpo de una persona fue localizado en la zona cerril en la subida a la comunidad de Nuevo Valle de Moreno en Alfaro en León, Guanajuato, estaba atado de pies y manos.
Inseguridad en Bajío
Encuentran Cuerpo Envuelto en Plástico con Signos de Violencia en León, Guanajuato
Las Noticias Del Bajio
Heladas en Guanajuato Aceleran los Riesgos de Incendios Forestales
Las Noticias Del Bajio
Atacan a Balazos a Hombre al Ir a su Casa en Salamanca; Lo Reportan Delicado
Las Noticias Del Bajio
Abandonan un Cuerpo en Camino de Terracería en Silao; Estaba Calcinado
COMPARTE:
El pasado sábado fue encontrada una persona sin vida y envuelta en plástico por lo que fue reportado a las autoridades de León, Guanajuato.
Fue en la subida que dirige a Nuevo Valle de Moreno en la zona de Alfaro donde habitantes realizaron el hallazgo.
La víctima mostraba señales de violencia
El hallazgo fue reportado a la Central de Emergencias 911 para que autoridades fueran a confirmar que sí se trataba de una persona.
Policías municipales y estatales en coordinación de elementos de la Guardia Nacional se encargaron de realizar el acordonamiento de la zona.
Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encargaron de hacer el levantamiento del cuerpo, el cual se encontraba atado de pies y manos y cerro abajo en una ladera.
Se requirió de apoyo de Protección Civil para la extracción de los restos ante las condiciones del terreno.
Te podría interesar: Pronóstico del Clima Para Este Lunes Ocho de Diciembre en Guanajuato
Se desconoce la identidad de la víctima y los motivos de su muerte
Elementos del Servicio Médico Forense (SEMEFO) trasladaron a la víctima a un anfiteatro en Guanajuato, Capital para hacerle la necropsia de ley. Hasta el momento se desconocen la identidad del fallecido y la manera en que fue asesinado y dejado en el lugar.
Historias recomendadas:
-
-
Abandonan un Cuerpo en Camino de Terracería en Silao; Estaba Calcinado
-
Asesinan a un Hombre y Abandonan su Cuerpo en la Carretera de Apaseo el Alto
Información de Alberto Martínez
JIPV