Localizan un Cuerpo Envuelto en Plástico Abandonado en Carretera de Guanajuato

Una persona fue encontrada sin vida y envuelta en plástico y en avanzado estado de descomposición en la subida a Nuevo Valle de Moreno en León, Guanajuato.

Se desconoce la identidad del fallecido y la mecánica de su muerte.

El cuerpo de una persona fue localizado en la zona cerril en la subida a la comunidad de Nuevo Valle de Moreno en Alfaro en León, Guanajuato, estaba atado de pies y manos.

El pasado sábado fue encontrada una persona sin vida y envuelta en plástico por lo que fue reportado a las autoridades de León, Guanajuato

Fue en la subida que dirige a Nuevo Valle de Moreno en la zona de Alfaro donde habitantes realizaron el hallazgo

La víctima mostraba señales de violencia 

El hallazgo fue reportado a la Central de Emergencias 911 para que autoridades fueran a confirmar que sí se trataba de una persona

Policías municipales y estatales en coordinación de elementos de la Guardia Nacional se encargaron de realizar el acordonamiento de la zona. 

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encargaron de hacer el levantamiento del cuerpo, el cual se encontraba atado de pies y manos y cerro abajo en una ladera.

Se requirió de apoyo de Protección Civil para la extracción de los restos ante las condiciones del terreno.

Te podría interesar: Pronóstico del Clima Para Este Lunes Ocho de Diciembre en Guanajuato

Se desconoce la identidad de la víctima y los motivos de su muerte

Elementos del Servicio Médico Forense (SEMEFO) trasladaron a la víctima a un anfiteatro en Guanajuato, Capital para hacerle la necropsia de ley. Hasta el momento se desconocen la identidad del fallecido y la manera en que fue asesinado y dejado en el lugar. 

 

