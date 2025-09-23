Inicio Bajio Enfrentamiento Entre Civiles y Autoridades en Celaya Dejan un Muerto y un Detenido

Enfrentamiento Entre Civiles y Autoridades en Celaya Dejan un Muerto y un Detenido

El pasado 22 de septiembre se registró un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional en la zona centro de Celaya, Guanajuato, dejó a un fallecido, un herido y un detenido.

No se ha dado a conocer la identidad de la víctima fatal.

Se registró un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional en calles de la zona centro de Celaya, Guanajuato, dejó a una persona fallecida, un herido y un detenido.

Un hombre fue abatido, otro herido y detenido tras un enfrentamiento a balazos entre elementos de la Guardia Nacional y de la DEFENSA contra un presunto grupo armado; el cadáver quedó a bordo de una camioneta en el lado del copiloto.

El enfrentamiento entre civiles armados y autoridades inició antes de las 7:00 de la noche

El tiroteo, con persecución, sucedió el lunes alrededor de las 6:50 de la tarde entre las calles Ignacio Allende y Álvaro Obregón, en el primer cuadro de Celaya, a pocos metros de la Presidencia municipal. 

Te podría interesar: Hombre Ataca a Balazos a su Esposa en Acámbaro; Logra Darse a la Fuga

Los agentes detectaron a ocupantes de una camioneta de color blanco que desobedecieron la orden de alto y abrieron fuego. Al chocar contra una volkswagen, uno de los sospechosos fue detenido e identificado como Vicente "N", y otro resultó abatido.

Un integrante de la Guardia Nacional resultó lesionado 

Un elemento de la Guardia Nacional sufrió lesiones por esquirlas y fue trasladado a una clínica; paramédicos atendieron a varias personas con crisis nerviosa y en la zona se hallaron casquillos percutidos.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato y peritos procesaron la escena, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya confirmó que hubo un presunto delincuente abatido, otro detenido y un elemento de seguridad herido.

 

Información de Alejandro Gibran Chichipan 

JIPV

Inseguridad en Bajío
