Enfrentamiento Entre Civiles y Autoridades en Celaya Dejan un Muerto y un Detenido

Un hombre fue abatido, otro herido y detenido tras un enfrentamiento a balazos entre elementos de la Guardia Nacional y de la DEFENSA contra un presunto grupo armado; el cadáver quedó a bordo de una camioneta en el lado del copiloto.

El enfrentamiento entre civiles armados y autoridades inició antes de las 7:00 de la noche

El tiroteo, con persecución, sucedió el lunes alrededor de las 6:50 de la tarde entre las calles Ignacio Allende y Álvaro Obregón, en el primer cuadro de Celaya, a pocos metros de la Presidencia municipal.

Los agentes detectaron a ocupantes de una camioneta de color blanco que desobedecieron la orden de alto y abrieron fuego. Al chocar contra una volkswagen, uno de los sospechosos fue detenido e identificado como Vicente "N", y otro resultó abatido.

Un integrante de la Guardia Nacional resultó lesionado

Un elemento de la Guardia Nacional sufrió lesiones por esquirlas y fue trasladado a una clínica; paramédicos atendieron a varias personas con crisis nerviosa y en la zona se hallaron casquillos percutidos.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato y peritos procesaron la escena, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya confirmó que hubo un presunto delincuente abatido, otro detenido y un elemento de seguridad herido.

Información de Alejandro Gibran Chichipan

