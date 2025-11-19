Hombre Escapa de Presunta Privación de la Libertad Durante Revisión Policíaca en Guanajuato

Minutos antes de la medianoche se desplegó un operativo en conjunto entre la Guardia Nacional y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y Policías Municipales.

Cuando patrullaban la colonia León 1, sobre la calle Manuel Téllez Huelga casi esquina con el bulevar Vasco de Quiroga observaron a varias personas consumiendo bebidas alcohólicas.

Al encontrarse en la vía pública, las autoridades los abordaron para solicitarles una revisión de rutina, lo que provocó que actuaran de manera sospechosa.

Revisión de rutina causa rescate de presunta privación de la libertad

Mientras los oficiales realizaban las revisiones necesarias, un hombre salió corriendo de un domicilio indicando que había sido privado de su libertad.

Por lo que fue detenida para tomar su declaración y ponerlo en un lugar seguro. La víctima platicó que había sido sometido y llevado en contra de su libertad a ese domicilio.

La víctima fue puesta a disposición de las autoridades pertinentes

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención médica al hombre para descartar lesiones, reportándolo estable de salud.

Los presuntos captores fueron puestos a disposición de las autoridades pertinentes para determinar su situación jurídica.

Al igual que la víctima quien fue apoyada por autoridades e interrogada para deslindar responsabilidades.

