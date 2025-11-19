Inicio Bajio Hombre Escapa de Presunta Privación de la Libertad Durante Revisión Policíaca en Guanajuato

Un hombre escapó de una presunta privación de su libertad mientras policías estatales, municipales y de la Guardia Nacional realizaban una revisión en León, Guanajuato.

Los hechos se registraron en calles de la colonia León 1.

Un hombre presuntamente privado de su libertad escapó de un domicilio cuando policías revisaban a sus presuntos captores en calles de la colonia León 1 en León, Guanajuato.

Minutos antes de la medianoche se desplegó un operativo en conjunto entre la Guardia Nacional y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y Policías Municipales. 

Cuando patrullaban la colonia León 1, sobre la calle Manuel Téllez Huelga casi esquina con el bulevar Vasco de Quiroga observaron a varias personas consumiendo bebidas alcohólicas. 

Al encontrarse en la vía pública, las autoridades los abordaron para solicitarles una revisión de rutina, lo que provocó que actuaran de manera sospechosa

Revisión de rutina causa rescate de presunta privación de la libertad

Mientras los oficiales realizaban las revisiones necesarias, un hombre salió corriendo de un domicilio indicando que había sido privado de su libertad

Por lo que fue detenida para tomar su declaración y ponerlo en un lugar seguro. La víctima platicó que había sido sometido y llevado en contra de su libertad a ese domicilio. 

La víctima fue puesta a disposición de las autoridades pertinentes 

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención médica al hombre para descartar lesiones, reportándolo estable de salud. 

Los presuntos captores fueron puestos  a disposición de las autoridades pertinentes para determinar su situación jurídica. 

Al igual que la víctima quien fue apoyada por autoridades e interrogada para deslindar responsabilidades.

 

Información de Alejandro Gibran Chichipan 

