Exigen Justicia Familiares de las Víctimas del Accidente del Camión con el Tren en Comonfort

A pocos días de accidente trágico donde un camión de pasajeros fuera impactado por el tren al intentar ganarle el paso en Comonfort, familiares de los fallecidos exigen justicia, pues reconocen que las autoridades del Municipio, como de la empresa de transporte, no se han acercado para apoyarlos.

Y es que fue la mañana de este sábado 27 de septiembre, cuando vecinos de la zona se enteraron del accidente entre un camión de pasajeros y el tren en el municipio de Comonfort, el cual hasta el día de hoy, ha dejado un saldo de 5 personas fallecidas.

Muchas de las víctimas eran originarias de la comunidad de Morales, Comonfort, quienes habían tomado el camión para dirigirse a sus trabajos, pero al llegar al cruce de las vías del tren, el conductor del camión intentó ganarle el paso, pero solo logró que fueran impactados y arrastrados varios metros.

Con el paso de las horas, se confirmó que hasta hoy en día, el número de fallecidos asciende a 5 personas, cuatro mujeres y un hombre, la mayoría de la comunidad antes mencionada.

Ante ello, familiares de Elena, Carmen y Guadalupe han pedido privacidad en estos difíciles momentos, al mismo tiempo que exigen justicia, pues reconocen que solamente personal de Gobierno del Estado se ha acercado con ellos.

Familiares de Monserrat exigen a las autoridades justicia en Comonfort

Por su parte, Gloria Mendoza, mamá de Monserrat, de 25 años de edad, quien fallecería en el accidente, afirma que no es la primera vez que los camiones manejaban así, ya que ella también estuvo a punto de sufrir un accidente abordo del transporte morado.

Asimismo, María Mendoza, familiar de Monse, alza la voz y exige justicia, pues afirma que hasta el día de hoy, la empresa de transporte, como autoridades de Comonfort, se han acercado con ellos en estos momentos difíciles.

Hasta el momento, autoridades del municipio solamente han compartido un comunicado en las redes sociales, donde lamentan los hechos.





