Bloqueos Hoy: Campesinos de Guanajuato Liberan Carreteras Estatales 4 de Diciembre
N+
Agricultores guanajuatenses finalizaron los bloqueos de diversas carreteras del estado, alrededor de las 7:00 de la mañana autoridades estatales informaron la liberación.
Campesinos de Guanajuato que habían bloqueado carreteras estatales esta mañana ya liberaron las vialidades por lo que se encuentra libre tránsito, así lo confirmaron autoridades.
Inseguridad en Bajío
Agricultores Guanajuatenses Liberan Bloqueos de Carreteras Estatales
Las Noticias Del Bajio
Joven de 23 Años Muere a Balazos en Real de Los Naranjos en León, Guanajuato
Las Noticias Del Bajio
Choque Entre Dos Motocicletas Deja a Una Joven Muerta y Un Hombre Herido en Tarimoro, Guanajuato
Las Noticias Del Bajio
Motociclista Muere Al Chocar en el Eje Metropolitano en León, Iba Rumbo a su Trabajo
COMPARTE:
La mañana de este jueves 4 de diciembre se liberaron las carreteras de Guanajuato por los campesinos que las tenían bloqueadas desde la tarde del pasado miércoles .
Fue alrededor de las 3 y 4 de la tarde que los manifestantes comenzaron a cerrar más de una decena de puntos carreteros en Guanajuato .
Falta de acuerdos provocan que campesinos bloqueen carreteras
Los agricultores iban con rumbo a la Ciudad de México para apoyar a sus compañeros en las negociaciones con las autoridades federales .
Sin embargo, entre las 3 y 4 de la tarde se indicó que se tomarán las carreteras al no llegar a un acuerdo en Palacio Nacional.
A las 8:00 de la noche puntos en Apaseo el Grande, Irapuato, San Luis de la Paz, Pénjamo y San Felipe se bloquearon.
Autoridades estatales confirman liberación de carreteras
La mañana de este jueves se dio a conocer que las carreteras ya no se encontraban bloqueadas, por lo que ya había libre tránsito.
Te podría interesar: Jauría de Perros Atacan a Borregos Muflones en el Zoológico de León; Reportan Muertos
Aunque no se dieron a conocer los acuerdos a los que llegaron las autoridades y agricultores .
Historias recomendadas:
-
Se Recupera Policía de León, Guanajuato Quemada en la Explosión de un Transformador
-
Vinculan a Proceso a Atacante de Elementos de la Guardia Nacional en Celaya, Guanajuato
-
Dos Fallecidos y Un Herido es el Saldo de un Ataque Armado en Apaseo El Grande, Guanajuato
Información de Alexis Espinoza
JIPV