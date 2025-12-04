Inicio Bajio Bloqueos Hoy: Campesinos de Guanajuato Liberan Carreteras Estatales 4 de Diciembre

Agricultores guanajuatenses finalizaron los bloqueos de diversas carreteras del estado, alrededor de las 7:00 de la mañana autoridades estatales informaron la liberación.

Alrededor de las 7:00 de la mañana, autoridades confirmaron el fin de los bloqueos.

Campesinos de Guanajuato que habían bloqueado carreteras estatales esta mañana ya liberaron las vialidades por lo que se encuentra libre tránsito, así lo confirmaron autoridades.

Agricultores Guanajuatenses Liberan Bloqueos de Carreteras Estatales

Agricultores Guanajuatenses Liberan Bloqueos de Carreteras Estatales

La mañana de este jueves 4 de diciembre se liberaron las carreteras de Guanajuato por los campesinos que las tenían bloqueadas desde la tarde del pasado miércoles

Fue alrededor de las 3 y 4 de la tarde que los manifestantes comenzaron a cerrar más de una decena  de puntos carreteros en Guanajuato

Falta de acuerdos provocan que campesinos bloqueen carreteras 

Los agricultores iban con rumbo a la Ciudad de México para apoyar a sus compañeros en las negociaciones con las autoridades federales

Sin embargo, entre las 3 y 4 de la tarde se indicó que se tomarán las carreteras al no llegar a un acuerdo en Palacio Nacional. 

A las 8:00 de la noche puntos en Apaseo el Grande, Irapuato, San Luis de la Paz, Pénjamo y San Felipe se bloquearon. 

Autoridades estatales confirman liberación de carreteras 

La mañana de este jueves se dio a conocer que las carreteras ya no se encontraban bloqueadas, por lo que ya había libre tránsito. 

Jauría de Perros Atacan a Borregos Muflones en el Zoológico de León; Reportan Muertos

Aunque no se dieron a conocer los acuerdos a los que llegaron las autoridades y agricultores

 

Información de Alexis Espinoza 

Inseguridad en Bajío
