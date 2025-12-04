Bloqueos Hoy: Campesinos de Guanajuato Liberan Carreteras Estatales 4 de Diciembre

La mañana de este jueves 4 de diciembre se liberaron las carreteras de Guanajuato por los campesinos que las tenían bloqueadas desde la tarde del pasado miércoles .

Fue alrededor de las 3 y 4 de la tarde que los manifestantes comenzaron a cerrar más de una decena de puntos carreteros en Guanajuato .

Falta de acuerdos provocan que campesinos bloqueen carreteras

Los agricultores iban con rumbo a la Ciudad de México para apoyar a sus compañeros en las negociaciones con las autoridades federales .

Sin embargo, entre las 3 y 4 de la tarde se indicó que se tomarán las carreteras al no llegar a un acuerdo en Palacio Nacional.

A las 8:00 de la noche puntos en Apaseo el Grande, Irapuato, San Luis de la Paz, Pénjamo y San Felipe se bloquearon.

Autoridades estatales confirman liberación de carreteras

La mañana de este jueves se dio a conocer que las carreteras ya no se encontraban bloqueadas, por lo que ya había libre tránsito.

Aunque no se dieron a conocer los acuerdos a los que llegaron las autoridades y agricultores .

Información de Alexis Espinoza

JIPV