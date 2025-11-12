Habrá Cierre de Carreteras el 24 de Noviembre 2025 en Guanajuato por Paro de Campesinos
N+
Agricultores y transportistas anunciaron un paro nacional por lo que volverán a las carreteras el próximo 24 de noviembre, sin embargo ahora dejarán pasar a particulares y pasajeros.
Campesinos manifestantes y transportistas han informado que el próximo 24 de noviembre volverán a las carreteras como parte de un paro nacional donde también tomarán las aduanas.
Inseguridad en Bajío
Agricultores Volverán a Las Carreteras de Guanajuato el 24 de Noviembre
Las Noticias Del Bajio
Atacan a Balazos a un Hombre en Santa María del Granjeno en León; Regresaba a su Casa
Las Noticias Del Bajio
Exalumnos Piden que Abran las Puertas de la Preparatoria Oficial de León
Las Noticias Del Bajio
Preocupa a Agricultores la Tecnificación del Campo en Guanajuato
COMPARTE:
El próximo 24 de noviembre campesinos volverán a las carreteras.
Durante la manifestación hecha la mañana de este martes 11 de noviembre en la Ciudad de México, representantes del Movimiento Agrario Campesino y también de la Asociación Nacional de Transportistas anunciaron un paro nacional.
Agricultores manifestantes aseguran no afectar a civiles
La afectación no será en contra de los civiles, aseguraron miembros de los grupos de manifestantes.
Ahora se buscará cerrar el libre paso y transporte de mercancías, pero para el resto de la población no habrá alguna afectación como en el caso de los bloqueos de semanas pasadas.
Durante el mensaje compartido en pleno Zócalo de la Ciudad de México, campesinos aseguraron que no se detendrán hasta que las altas esferas de las autoridades federales los atiendan.
Campesinos y transportistas tomarán las aduanas no solo carreteras
La forma de lucha va a volver a ser las carreteras, vamos a tapar el tránsito de las mercancías, no vamos a obstruir el paso de los vehículos privados y de transporte de pasajeros.
Te podría interesar: Era Expolicía Francisco Vargas Cuerpo Encontrado Sin Vida en Pénjamo
Además, se va a concretar lo que ya habíamos anunciado anteriormente, la toma de las aduanas como forma de presión máxima para ser atendidos por el gobierno federal.
Historias recomendadas:
-
Asesinan a Balazos a un Conductor de una Pipa de Agua en Celaya
-
Asesinan a un Hombre en una Casa en Las Joyas en León; Hay Otro Más Herido
-
Mujer Muere al Derrapar su Motocicleta en Irapuato; Acababa de Salir de Trabajar
Información de Nmás Bajío
JIPV