Habrá Cierre de Carreteras el 24 de Noviembre 2025 en Guanajuato por Paro de Campesinos

El próximo 24 de noviembre campesinos volverán a las carreteras.

Durante la manifestación hecha la mañana de este martes 11 de noviembre en la Ciudad de México, representantes del Movimiento Agrario Campesino y también de la Asociación Nacional de Transportistas anunciaron un paro nacional.

Agricultores manifestantes aseguran no afectar a civiles

La afectación no será en contra de los civiles, aseguraron miembros de los grupos de manifestantes.

Ahora se buscará cerrar el libre paso y transporte de mercancías, pero para el resto de la población no habrá alguna afectación como en el caso de los bloqueos de semanas pasadas.

Durante el mensaje compartido en pleno Zócalo de la Ciudad de México, campesinos aseguraron que no se detendrán hasta que las altas esferas de las autoridades federales los atiendan.

Campesinos y transportistas tomarán las aduanas no solo carreteras

La forma de lucha va a volver a ser las carreteras, vamos a tapar el tránsito de las mercancías, no vamos a obstruir el paso de los vehículos privados y de transporte de pasajeros.

Además, se va a concretar lo que ya habíamos anunciado anteriormente, la toma de las aduanas como forma de presión máxima para ser atendidos por el gobierno federal.

