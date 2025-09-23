Hombre Discute con su Esposa y la Ataca a Balazos en el Centro de Acámbaro, Guanajuato

Un hombre que se encontraba platicando con su esposa en calles de la zona centro de Acámbaro, Guanajuato, terminó atacando a balazos a su pareja frente a varias personas y comerciantes que se encontraban en la zona.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del lunes, cuando un hombre acompañaba a su esposa por las calles de Acámbaro, cuando de repente, ambos comenzaron a discutir a unas cuadras de la zona centro.

Tras las detonaciones de arma de fuego, fueron vecinos de la zona y comerciantes, quienes al salir vieron gravemente herida a la mujer, quien cayó sobre la banqueta, mientras también llamaban a los números de emergencia.

Por su parte, la pareja de la mujer al dispararle, de inmediato se subió a una camioneta negra para darse a la fuga, dejando a su esposa herida, mientras que nadie pudo detener al responsable del ataque.

A los pocos minutos, policías municipales llegaron a la calle Manuel Doblado, donde se encontraba María Patricia, de 44 años, con dos impactos de bala, por lo que se pidió el apoyo de los paramédicos.

Rescatistas atienden a la mujer y logran trasladarla al hospital de Acámbaro

Al llegar los paramédicos, de inmediato, atendieron a María Patricia, quien presentaba dos impactos por arma de fuego, siendo uno en la nuca y otro más en la cabeza, donde pese a ello, se encontraba consciente.

Afortunadamente, la mujer fue estabilizada y trasladada al hospital, para recibir atención médica, mientras que horas después, la Secretaría de Seguridad de Acámbaro, confirmó los hechos y afirmó que se busca al agresor, sin tener resultados hasta el momento.

