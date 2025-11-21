Riña Deja un Hombre Muerto en Guanajuato; Esto se Sabe

Jesús Gerardo se encontraba en la hora de su comida cuando le silbaron a dos mujeres que pertenecen a un anexo las cuales estaban acompañadas por dos hombres, quienes, dicen, los amenazaron con volver a la hora de la salida de la fábrica de suelas en la que trabajaban.

Riña comienza presuntamente por chiflarle a dos mujeres en León

“Estábamos comiendo le empezamos a chiflar a la que trabaja enfrente y uno de ellos empezó a decirnos cosas y a amenazarnos..... Como a las 2:30 fueron como 20 y fueron a la fábrica e hicieron un despapaye y ahí esta todo.... No quería robar fue una riña por una… pero fueron los del anexo", comentó un testigo de los hechos.

Fue cuando pasadas las 7:00 de la noche aproximadamente 20 personas llegaron y comenzó la riña en donde murió Jesús golpeado con piedras y otros objetos hasta dejar su cuerpo a un costado de un automóvil.

Familia del hombre asesinado exige justicia por su muerte

“Yo si pido justicia porque lo que hicieron no se lo merecía y dicen que fue una cosa cuando en realidad fue otra hay testigos y hay cámaras y la policía dice que tiene uno detenido no se si sea cierto o no", dijo un habitante de la zona.

Su familia pide justicia ante este hecho además quieren que se limpie su imagen ya que no murió por ladrón sino durante un pleito.

Esperan que con los testimonios recabados y con las imágenes de las cámaras de seguridad se logré sancionar a los responsables. Por lo pronto la autoridad ya confirmó la detención de dos de ellos.

