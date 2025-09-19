Matan a Balazos a un Hombre Frente a su Familia en León, Guanajuato

La noche del pasado jueves 18 de septiembre se registró el asesinato de un hombre frente a su familia cuando manejaba una camioneta.

El hombre de entre 35 a 40 años de edad, conducía por el bulevar Omega esquina con Cerro del Gigante en la colonia Paseo de La Castellana en León, Guanajuato.

Eran alrededor de las 9:40 de la noche, cuando personas armadas lo esperaban dentro de un vehículo blanco, al pasar a su lado, le comenzaron a disparar.

Rematan al conductor frente a su familia

El ataque causó que la camioneta se orillara al estar herido el conductor, sin embargo, los agresores bajaron del auto para rematar a su víctima con 4 disparos. La camioneta presentó daños en un costado, una ventanilla y el parabrisas, los hijos y la esposa de la persona asesinada resultaron ilesos, presentando crisis nerviosa.

Testigos reportaron el ataque al sistema de emergencias 911 para que acudieran elementos de diversas corporaciones y resguardaran el área.

Paramédicos confirmaron la muerte del hombre de entre 35 a 40 años

Paramédicos arribaron a confirmar el deceso del hombre por lo que se retiraron del lugar, dejando de agentes estatales comenzaran con las indagatorias.

Una carpeta de investigación fue abierta para esclarecer los hechos, mientras elementos del Servicio Médico Forense levantaron el cuerpo y lo trasladaron a realizarle la necropsia de ley.

