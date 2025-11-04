Hombre Asesina a Balazos al Novio de su Expareja en Irapuato, Guanajuato
Un hombre que iba saliendo de los separos municipales en Irapauato, Guanajuato, mató a balazos al novio de su expareja la tarde del lunes en calles de la colonia San Martín de Porres.
Un hombre que ya había estado 19 veces en la cárcel, asesinó a balazos al novio de su expareja cuando se encontraban en la colonia San Martín de Porres en Irapuato, Guanajuato.
La tarde del pasado lunes 3 de noviembre, alrededor de las 3:00 se registró un ataque armado en calles de la colonia San Martín de Porres en Irapuato, Guanajuato.
Vecinos de la calle Reserva de Plata denunciaron al Sistema de Emergencias 911 sobre detonaciones de arma de fuego.
Agresor iba saliendo de la cárcel cuando mató al novio de su ex
Autoridades acudieron al lugar de los hechos, donde se percataron que había una persona con heridas por arma de fuego. Por lo que pidieron el apoyo de personal médico para brindarle atención al hombre que señaló tener 32 años de edad.
La víctima de nombre Jonathan alias “El Jonnhy”, se encontraba con su pareja cuando un hombre llegó a dispararle.
De acuerdo, a la novia el responsable del ataque es su exnovio de nombre Luis, quien acababa de salir de los separos por conducir ebrio, riña y agresiones.
El presunto asesino ya ha sido metido a prisión en 19 ocasiones
Paramédicos que llegaron a la zona solamente pudieron confirmar que Jonathan ya no contaba con signos vitales.
Por lo que autoridades estatales se encargaron de la apertura de una carpeta de investigación y del levantamiento del cuerpo de la víctima.
Autoridades informaron que Luis, el presunto agresor, ya ha sido metido a la cárcel en 19 ocasiones por violencia intrafamiliar, daños, riñas, alteración del orden público y un proceso penal por robo.
Hasta el momento no se ha dado a conocer si ya fue detenido el presunto asesino.
