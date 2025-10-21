Inicio Bajio Un Hombre Asesinó a su Pareja a Balazos Después de Una Discusión en León, Guanajuato

Un Hombre Asesinó a su Pareja a Balazos Después de Una Discusión en León, Guanajuato

Un hombre de nombre Enrique a quien apodan como "El Kikis" asesinó a balazos a su pareja, después de discutir en calles de la colonia León II en León, Guanajuato, intentó huir pero fue detenido.

El responsable fue detenido cuando intentaba darse a la fuga.

Un hombre asesinó a su pareja en la puerta de su casa después de discutir en la colonia León II de León, Guanajuato, al intentar huir, el responsable fue detenido por la policía.

Hombre Asesina a su Pareja Tras Discutir en la Colonia León II en León, Guanajuato

Hombre Asesina a su Pareja Tras Discutir en la Colonia León II en León, Guanajuato

Alrededor de las 8:00 de la noche del pasado lunes se registró una discusión de pareja en calles de la colonia León II en León, Guanajuato

Según testigos, un hombre llamado Enrique a quien apodan como “El Kikis”, estaba discutiendo con su pareja en plena calle por una presunta infidelidad de parte de la mujer

Agresor persigue a su pareja y la mata en las puertas de su casa

La discusión aumentó de intensidad causando que la mujer comenzara a correr siendo perseguida por su pareja hasta la entrada de su casa

Donde Enrique sacó un arma y le disparó en distintas ocasiones provocando la muerte de la mujer. Vecinos llamaron a las autoridades al número de emergencia 911 pidiendo el apoyo de elementos de policía y paramédicos

El responsable se intentó dar a la fuga después del ataque a su pareja en León, Guanajuato 

Al lugar arribaron integrantes de distintas corporaciones de seguridad y rescate, quienes aseguraron la zona y comenzaron con un operativo de búsqueda para encontrar a “El Kikis”

Tras balacear a su pareja Enrique “N”, salió corriendo y se subió a un auto color gris e intentó huir con rumbo al Eje Metropolitano de los Pueblos del Rincón.

Cuando circulaba por la colonia Cortijos La Gloria fue detenido por elementos de Seguridad Pública de León, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades pertinentes. 

Sin embargo, su pareja, fue confirmada como fallecida por paramédicos que acudieron a brindarle atención médica

Por lo que integrantes del Semefo recogieron el cuerpo y lo llevaron a un anfiteatro en Guanajuato, Capital para practicarle la autopsia de ley.  

 

