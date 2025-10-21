Un Hombre Asesinó a su Pareja a Balazos Después de Una Discusión en León, Guanajuato
Un hombre de nombre Enrique a quien apodan como “El Kikis” asesinó a balazos a su pareja, después de discutir en calles de la colonia León II en León, Guanajuato, intentó huir pero fue detenido.
Hombre Asesina a su Pareja Tras Discutir en la Colonia León II en León, Guanajuato
Decomisan Más de Un Millón y Medio de Combustible en Un Inmueble en Silao, Guanajuato
Es el Cempasúchil una Flor de Vida y Muerte en el Día de los Muertos
Colocan Nuevas Fichas de Búsqueda en el Árbol de la Memoria en León
Alrededor de las 8:00 de la noche del pasado lunes se registró una discusión de pareja en calles de la colonia León II en León, Guanajuato.
Según testigos, un hombre llamado Enrique a quien apodan como “El Kikis”, estaba discutiendo con su pareja en plena calle por una presunta infidelidad de parte de la mujer.
Agresor persigue a su pareja y la mata en las puertas de su casa
La discusión aumentó de intensidad causando que la mujer comenzara a correr siendo perseguida por su pareja hasta la entrada de su casa.
Donde Enrique sacó un arma y le disparó en distintas ocasiones provocando la muerte de la mujer. Vecinos llamaron a las autoridades al número de emergencia 911 pidiendo el apoyo de elementos de policía y paramédicos.
El responsable se intentó dar a la fuga después del ataque a su pareja en León, Guanajuato
Al lugar arribaron integrantes de distintas corporaciones de seguridad y rescate, quienes aseguraron la zona y comenzaron con un operativo de búsqueda para encontrar a “El Kikis”.
Tras balacear a su pareja Enrique “N”, salió corriendo y se subió a un auto color gris e intentó huir con rumbo al Eje Metropolitano de los Pueblos del Rincón.
Cuando circulaba por la colonia Cortijos La Gloria fue detenido por elementos de Seguridad Pública de León, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades pertinentes.
Te podría interesar: Graban Cuando un Hombre es Presuntamente Privado de su Libertad en Dolores Hidalgo, Guanajuato
Sin embargo, su pareja, fue confirmada como fallecida por paramédicos que acudieron a brindarle atención médica.
Por lo que integrantes del Semefo recogieron el cuerpo y lo llevaron a un anfiteatro en Guanajuato, Capital para practicarle la autopsia de ley.
Información de Alejandro Gibran Chichipan
JIPV