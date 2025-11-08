Inicio Bajio Incendio en Campos de Cultivo en Salamanca Originado por Huachicol ; No Hay Lesionados

Un incendio en campos de cultivo causaron el hallazgo de combustible presuntamente robado en la comunidad Otero en Salamanca, Guanajuato, no hubo lesionados en los hechos.

Alrededor de las 9:00 de la noche se registró un fuerte incendio en campos de cultivo que se ubican en la comunidad de Otero en Salamanca, Guanajuato

Elementos de diversas corporaciones atendieron al llamado de vecinos de la zona, quienes marcaron a la Central de Emergencias 911 para denunciar el incendio

Autoridades encuentran contenedores con miles de litros de gasolina presuntamente robada

Las llamas se expandieron pronto por el plantío de maíz, los integrantes del cuerpo de bomberos combatieron el incendio, sin embargo, mientras se iba apagando el fuego quedaron al descubierto 6 contenedores bajo la tierra.

Fueron más de 10 mil litros de gasolina presuntamente robada la que se encontraba en los contenedores, aunque la mayor parte del combustible se quemó en el incendio, ya que tres contenedores completos se quemaron.

Un camión de volteo también se quemó en el incendio

Las llamas también alcanzaron a un camión de volteo que se encontraba cerca de la zona. También se encontró una manguera de más de mil metros que llegaba a un ducto de Pemex, era por donde se ordeñaba el combustible

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato junto con integrantes de la Guardia Nacional, recabaron diversas pesquisas para dar apertura a una carpeta de investigación y esclarecer los hechos. 

Hasta el momento no se ha dado a conocer sobre personas detenidas por el incendio.

 

Información de Ricardo Preciado

JIPV

Inseguridad en Bajío
