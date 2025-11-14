Festival Internacional Globo 2025 León, Guanajuato: Horarios Eventos

Desde el pasado jueves 13 de noviembre se realizó la presentación del Festival Internacional del Globo en distintas zonas de León, Guanajuato.

Sin embargo, fue este viernes 14 de noviembre que se llevó a cabo la inauguración del festival a las 6:30 de la mañana.

Al finaliza el acto protocolario encabezado por la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, comenzaron a elevarse los globos.

Serán cuatro días del Festival Internacional del Globo en León, Guanajuato

A partir de hoy viernes comienzan los eventos en el Parque Metropolitano de León, en donde destacan, la ceremonia de inauguración que tuvo entrada gratuita.

A la misma hora también se celebrarán los 70 años de Disneyland. Durante el día se estarán presentando distintas bandas de música.

Y a las 7:00 de la noche comienza la Noche Mágica en donde inflan y encienden globos, después habrá un show de drones y a las 8:00 de la noche se presentará Gloria Trevi.

Los días sábado, domingo, la elevación de los globos será a las 6:30 de la mañana, las noches mágicas a las 7:00 de la noche y el show de drones a las 7:30 de la noche.

Carín León se presentará el domingo por la noche en el Festival Internacional del Globo

El sábado por la noche se estarán presentando diversos Djs como parte de una presentación llamada “The Dream Night” iniciando a las 8:00 de la noche.

Mientras que el domingo por la noche a las 8:30 saldrá al escenario Carín León después de la presentación del Grupo Folklórico Sedena.

El lunes 17 de noviembre solamente se llevará a cabo el despegue de los globos a las 6:30 de la mañana y la presentación de algunos grupos musicales hasta las 8:30 de la mañana que comienza el último.

