Muere Joven de 20 Años al Ser Atacado a Balazos; Hay Otro Herido en León, Guanajuato

Alrededor de las 5:00 de la tarde dos personas fueron víctimas de un ataque armado en calles de la colonia León I en León, Guanajuato.

Vecinos llamaron a la Central de Emergencias 911 pidiendo el apoyo de paramédicos para que atendieran a los jóvenes agredidos.

Elementos de Seguridad Pública arribaron al lugar para acordonar el área y permitir a los integrantes de servicios médicos realizar su trabajo.

Muere el menor de los hombres atacados a balazos

Paramédicos estabilizaron y subieron a una ambulancia a Rodolfo de 24 años de edad para trasladarlo a un hospital de manera urgente.

Mientras que Ricardo de 20 años de edad, ya no presentaba signos vitales presentando diversas lesiones por arma de fuego.

La avenida Arturo Sánchez Valdez esquina con Francisco López Guerra fue cerrada para que autoridades estatales realizaran las indagaciones pertinentes.

Responsables del ataque en León, Guanajuato huyeron

Personal del Servicio Médico Forense fueron los encargados de levantar el cuerpo del joven fallecido para trasladarlo a Guanajuato, Capital a realizarle la necropsia de ley.

Testigos indicaron que los responsables del ataque armado huyeron en un automóvil de color gris. Hasta el momento no se ha dado a conocer la detención de ninguna persona.

