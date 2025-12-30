Hallan Cuerpo de un Hombre en Carretera de Guanajuato; Esto se Sabe
El cuerpo de un hombre sin vida fue encontrado a un costado de una carretera en Salamanca, Guanajuato, automovilistas alertaron a las autoridades del hallazgo.
El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado a un costado de una carretera en Salamanca, Guanajuato, autoridades se encargaron de levantar el cuerpo e investigar los hechos.
Alrededor de las 7:40 de la noche del pasado lunes 29 de diciembre automovilistas alertaron a las autoridades sobre un posible cuerpo sin vida de un hombre.
Los hechos se registraron a un costado de la carretera Salamanca a la comunidad de La Ordeña sobre un camino de terracería.
El cuerpo encontrado presentaba signos de violencia
Policías municipales y estatales además de elementos de la Guardia Nacional, respondieron al reporte llegando a asegurar la zona.
Paramédicos solamente arribaron al lugar de los hechos para confirmar que la persona ya no contaba con signos vitales.
Por lo que que se le dio aviso a personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato quienes realizarán las investigaciones pertinentes.
Autoridades investigan el hallazgo del cuerpo en Salamanca
De acuerdo a testigos, el hombre fue extraído de la cajuela de un vehículo y abandonado en el camino rural para después huir con rumbo desconocido.
Integrantes del Servicio Médico Forense (SEMEFO) levantaron el cuerpo para trasladarlo a realizarle la necropsia de ley en Guanajuato, Capital.
Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y su lugar de procedencia.
