Inicio Bajio Hallan Cuerpo de Mujer en Avanzado Estado de Descomposición en Purísima del Rincón, Guanajuato

Hallan Cuerpo de Mujer en Avanzado Estado de Descomposición en Purísima del Rincón, Guanajuato

|

N+

-

El cuerpo de una mujer sin vida y en evidente estado de descomposición fue encontrado en la comunidad de Ignacio Allende en Purísima del Rincón, Guanajuato, se desconocen las causas de su muerte.

Un Hombre Muerto y Dos Mujeres Lesionadas es el Saldo de un Choque en Silao, Guanajuato

Un Hombre Muerto y Dos Mujeres Lesionadas es el Saldo de un Choque en Silao, Guanajuato

00:48

A continuación en 5 segundos

Se desconoce la identidad de la mujer fallecida.

Una mujer en avanzado estado de descomposición fue encontrada cerca de una presa en la comunidad de Ignacio Allende en Purísima del Rincón, Guanajuato, se desconoce la causa de su muerte.

REPRODUCIENDO

Mujer en Avanzado Estado de Descomposición Fue Encontrada en Purísima del Rincón, Guanajuato

Inseguridad en Bajío

Mujer en Avanzado Estado de Descomposición Fue Encontrada en Purísima del Rincón, Guanajuato

Un Hombre Muerto y Dos Mujeres Lesionadas es el Saldo de un Choque en Silao, Guanajuato

Las Noticias Del Bajio

Un Hombre Muerto y Dos Mujeres Lesionadas es el Saldo de un Choque en Silao, Guanajuato

Disfrutan de la Tradicional Caminata del Día de Muertos en Lomas de la Piscina en León

Las Noticias Del Bajio

Disfrutan de la Tradicional Caminata del Día de Muertos en Lomas de la Piscina en León

Aumenta el Consumo de Alcohol y Otras Drogas en Menores de Edad en Guanajuato

Las Noticias Del Bajio

Aumenta el Consumo de Alcohol y Otras Drogas en Menores de Edad en Guanajuato

COMPARTE:

Eran aproximadamente las 4:40 de la tarde del pasado lunes cuando pobladores de la comunidad de Ignacio Allende en Purísima del Rincón, Guanajuato realizaron un hallazgo

Cuando habitantes pasaban cerca de la compuerta azul de la presa “El Barrial”, vieron lo que parecía el cuerpo de una persona.

Por lo que llamaron a la Central de Emergencia 911 a quienes les denunciaron el hallazgo para que acudieran las autoridades y levantaran el cuerpo

La mujer encontrada muerta representa una edad de entre 25 a 30 años 

Al lugar acudieron elementos de diversas corporaciones para resguardar la zona y que se pudiera hacer el levantamiento del cuerpo

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato fueron los encargados de comenzar con las indagatorias para abrir una carpeta de investigación

De acuerdo a autoridades, la víctima representa una edad de entre 25 a 30 años de edad, pero no se cuenta con su identidad

Te podría interesar: Un Hombre Muerto y Dos Mujeres Lesionadas es el Saldo de un Choque en Silao, Guanajuato

Olor fétido causa hallazgo de la mujer fallecida

La mujer se encontraba con el rostro delineado, tez clara, vestía pantalón de mezclilla azul, blusa blanca y sin calzado. Fue el mal olor que expedía lo que llamó la atención de los pobladores que la localizaron.

El cuerpo fue trasladado a Guanajuato, Capital a las instalaciones del Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley.

 

Historias recomendadas: 

 

Información de Alejandro Gibran Chichipan 

JIPV

Inseguridad en Bajío
Inicio Bajio Localizan el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposicion en purisima del rincon guanajuato