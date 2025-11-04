Hallan Cuerpo de Mujer en Avanzado Estado de Descomposición en Purísima del Rincón, Guanajuato
El cuerpo de una mujer sin vida y en evidente estado de descomposición fue encontrado en la comunidad de Ignacio Allende en Purísima del Rincón, Guanajuato, se desconocen las causas de su muerte.
Eran aproximadamente las 4:40 de la tarde del pasado lunes cuando pobladores de la comunidad de Ignacio Allende en Purísima del Rincón, Guanajuato realizaron un hallazgo.
Cuando habitantes pasaban cerca de la compuerta azul de la presa “El Barrial”, vieron lo que parecía el cuerpo de una persona.
Por lo que llamaron a la Central de Emergencia 911 a quienes les denunciaron el hallazgo para que acudieran las autoridades y levantaran el cuerpo.
La mujer encontrada muerta representa una edad de entre 25 a 30 años
Al lugar acudieron elementos de diversas corporaciones para resguardar la zona y que se pudiera hacer el levantamiento del cuerpo.
Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato fueron los encargados de comenzar con las indagatorias para abrir una carpeta de investigación.
De acuerdo a autoridades, la víctima representa una edad de entre 25 a 30 años de edad, pero no se cuenta con su identidad.
Olor fétido causa hallazgo de la mujer fallecida
La mujer se encontraba con el rostro delineado, tez clara, vestía pantalón de mezclilla azul, blusa blanca y sin calzado. Fue el mal olor que expedía lo que llamó la atención de los pobladores que la localizaron.
El cuerpo fue trasladado a Guanajuato, Capital a las instalaciones del Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley.
Información de Alejandro Gibran Chichipan
JIPV