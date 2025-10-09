Madre, Hija y un Hombre Fueron Heridos a Balazos en Distintos Hechos en León, Guanajuato

Madre e hija fueron atacadas a balazos en calles de la colonia Ribera de la Presa, en León, Guanajuato.

El reporte a la Central de Emergencias 911 llegó cerca de las 10:00 de la noche, indicando que dos personas con impactos de proyectil se encontraban tendidas en la vía pública.

Personas armadas dispararon a madre e hija

Vecinos relataron que las víctimas, una mujer de entre 38 y 40 años y su hija de 17 años, charlaban en la esquina de las calles Presa de San José y Río de Los Castillos cuando sujetos armados en motocicleta se acercaron y les dispararon en varias ocasiones.

Elementos de Protección Civil las valoraron y las trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Hombre lesionado fue trasladado en taxi a un hospital

Minutos después, en la misma colonia Ribera de la Presa, un hombre recibió al menos dos impactos de proyectil mientras estaba en el exterior de su domicilio. El ataque ocurrió en la calle Presa de San Germán, esquina con la calle Río de Los Castillos.

La víctima fue identificada como José Paz, de 34 años, quien presentó un disparo en la parte baja de la espalda, otro en el abdomen, un rasguño en el labio y uno más en la cabeza; amigos y familiares lo trasladaron en taxi a un hospital, donde permanece grave.

Policías municipales acordonaron la zona en espera de la llegada de peritos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para iniciar las investigaciones.

Sobre los responsables de ambos ataques no se tiene información a pesar de su búsqueda, también se desconoce si ambos hechos estén relacionados.

