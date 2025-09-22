Colectivo de Búsqueda Encuentra Una Fosa Clandestina en Irapuato, Guanajuato

La tarde del pasado sábado 20 de septiembre madres buscadoras integrantes del colectivo “No te olvidamos, Te buscamos” de Irapuato, Guanajuato, encontraron una fosa clandestina.

Con el resguardo de policías municipales, las madres comenzaron a excavar en una zona despoblada de Irapuato, la ubicación exacta no se dio a conocer por seguridad.

Después de varios minutos se pudo ver la silueta de un cuerpo enterrado, por lo que con cuidado aceleraron los trabajos para desenterrarlo.

Colectivo de búsqueda publica el hallazgo en redes sociales

En sus redes sociales el colectivo informó del hallazgo, realizando publicaciones en vivo de cuando se estaba excavando y sacando el cuerpo.

“Colectivo no te olvidamos, te buscamos, dimos con un positivo, una vez más seguimos pidiendo la ayuda a toda la gente que nos ve, no buscamos culpables lo único que queremos es que nuestros familiares regresen”, indicó una madre buscadora.

Te podría interesar: Ataque Armado Dejó a Una Persona Muerta en Celaya, Guanajuato

Las madres también publicaron en sus redes sociales fotografías de los tatuajes con los que cuenta el cuerpo exhumado, para que fuera más rápida su identificación de la persona.

El hallazgo fue informado a las autoridades estatales para que realizaran las indagatorias pertinentes y realizaran el levantamiento del cuerpo localizado.

Historias recomendadas:

Información de Alberto Martínez

JIPV