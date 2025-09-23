Madres Buscadoras Usan Inteligencia Artificial Para Foto Con Familiar Desaparecido en Celaya

Buscadoras del colectivo “Proyecto de búsqueda” de Celaya, utilizaron la inteligencia artificial para capturar momentos con sus familiares desaparecidos.

“Yo con mi hermano no tenía una fotografía como esa. Cuando mi hija me la mostró fue la foto que tanto he añorado, porque no la tenía”, Olimpia Montoya , representante del colectivo “Proyecto de búsqueda”.

Joven usa la inteligencia artificial para foto familiar

Olimpia fue fotografiada como un detalle de su hija Valeria, abrazada de su hermano Marco Antonio, desaparecido en 2017 junto a un elemento federal.

“Teníamos fotos en reuniones o cumpleaños, pero una así, con esa descripción de abrazados, no la tenemos la mayoría de las personas que estamos en búsqueda de un familiar”, dijo Montoya.

La vida se les ha ido entre palas, fosas y cientos de horas esperando una respuesta sobre el paradero de sus familiares y esta opción de internet que se utilizó durante los últimos días para retratarse con famosos, fungió para ellas como un regocijo entre días de dolor y desesperación.

“Yo corté imágenes de mi mamá y de mi tío, sólo fue curiosidad y parece como si fuera real la foto y fue la foto que mi mamá que nunca tuvo”, comentó Valeria Montoya.

Valeria les crea fotografías a otros miembros del colectivo

Ahora, Valeria ha sido la autora de juntar familias completas, a esposas e hijos con sus padres desaparecidos o hijos con su padres que no se han vuelto a ver.

“La misma impresión la tuvieron mis padres porque pedí que nos hicieran una foto y cuando mi papá la vio dijo: ‘¿qué crees? Yo no tenía una foto con Jorge así, con mi mamá al lado’. Imagínate lo duro que es para ellos que son los papás”, expresó Maricela Peralta, madre buscadora.

El colectivo surgió a finales de 2020 con cinco familias y en la actualidad agrupa a más de 256.

Información de Christian Rendón

