Conductor de Tractocamión es Asesinado a Golpes y Balazos en Irapuato, Guanajuato
El conductor de un tractocamión fue asesinado a golpes y balazos cuando se encontraba lavando la cabina de su vehículo en calles de la colonia 18 de agosto en Irapuato, Guanajuato.
Este pasado domingo 26 de octubre por la tarde se registró un asesinato en calles de la colonia 18 de Agosto en Irapuato, Guanajuato.
Era la 1:00 de la tarde cuando se escucharon distintas detonaciones por arma de fuego y algunos gritos.
Matan a conductor cuando lavaba la cabina de su tractocamión
Habitantes de la zona se acercaron a la calle Secretaría de Recursos Humanos esquina con Presidencia de la República para ver lo que había pasado.
Descubriendo a un hombre tirado en el suelo e inconsciente, por lo que llamaron a la Central de Emergencias 911 para solicitar una ambulancia.
Paramédicos que llegaron al lugar de inmediato comenzaron a brindar atención médica a la víctima, sin embargo, ya se encontraba fallecida.
Los responsables del asesinato continúan en libertad
Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encargaron de recolectar las pesquisas necesarias para dar apertura a una carpeta de investigación.
Hasta el momento se desconoce la mecánica de los hechos, así como la razón del asesinato y los responsables del suceso.
Personal del Servicio Médico Forense levantaron el cuerpo de la víctima para llevarla a Guanajuato, Capital a realizarle la necropsia de ley.
Información de Alejandro Gibran Chichipan
JIPV