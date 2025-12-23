Hombre Muere en Ataque Armado Mientras Adornaba su Casa con Luces Navideñas; en Guanajuato

La noche del pasado lunes 22 de diciembre un hecho delictivo se registró en calles de la colonia Linares en León, Guanajuato.

Ataque a disparos tuvo lugar en la en la calle De La Deportiva

Un joven de 26 años de edad que se encontraba colocando las luces navideñas en la fachada de su domicilio ubicado en la calle De La Deportiva.

Fue atacado a balazos por hombres que iban a bordo de una motocicleta, después de la agresión huyeron a toda velocidad del lugar. Las heridas causaron que el joven cayera de la escalera que estaba usando para adornar su casa.

Vecinos llamaron a la Central de Emergencias 911 para denunciar los hechos y pedir apoyo médico para el joven. Paramédicos que llegaron al lugar solamente pudieron confirmar que la persona ya no contaba con signos vitales.

El fallecido trabajaba y vivía en un Centro de Rehabilitación

De acuerdo a conocidos y familiares del joven, este acababa de salir de un Centro de Rehabilitación donde había vivido y donde trabajaba, ya que su mamá falleció hace unos meses y su papá se encuentra recluido en el CERESO.

Agentes estatales acudieron al domicilio para recabar las evidencias y dar apertura a una carpeta de investigación.

El cuerpo del joven fue levantado por integrantes del SEMEFO (Servicio Médico Forense) y trasladado a un anfiteatro para hacerle la necropsia de ley. No hay detenidos, ni sospechosos de los hechos.

