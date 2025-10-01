Inicio Bajio Muere en Ataque Armado Un Hombre al Interior de Una Carnicería en Apaseo El Grande

Un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba dentro de una carnicería ubicada en la comunidad de San José Agua Azul en Apaseo El Grande.

Los hechos se registraron en la comunidad de San José Agua Azul.

Un ataque armado le quitó la vida a un hombre que estaba dentro de una carnicería ubicada en la comunidad de San José de Agua Azul en Apaseo El Grande, Guanajuato, no hay detenidos.

Alrededor de las 5:00 de la tarde del pasado martes se registró un ataque armado en contra de una persona que se encontraba dentro de una carnicería en Apaseo El Grande, Guanajuato

Los hechos se registraron en la calle Madero de la comunidad de San José Agua Azul cuando hombres llegaron en un vehículo y dispararon en contra del negocio.

Testigos avisaron a las autoridades del asesinato 

Personas que presenciaron el suceso llamaron a la Central de Emergencias 911 pidiendo apoyo y atención médica para una persona lesionada. Elementos de Seguridad Pública Municipal fueron quienes primero respondieron llegando al lugar para resguardar la zona. 

Minutos después arribaron paramédicos quienes revisaron a un hombre que presentaba varios impactos por arma de fuego en distintas partes del cuerpo. 

La víctima murió afuera de la carnicería

Al intentar salvarle la vida se percataron de que ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron a vido a las autoridades estatales del deceso

Testigos indicaron que hombres armados a bordo de un vehículo fueron los responsables de la muerte del hombre que había quedado tirado en el piso afuera del la carnicería

Los paramédicos se retiraron para que agentes estatales se encargaran de realizar la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer el asesinato

Integrantes del Servicio Médico Forense estuvieron a cargo del levantamiento del cuerpo y de su traslado a sus instalaciones en Guanajuato, Capital para practicarle la necropsia de ley. 

 

