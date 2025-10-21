Inicio Bajio Adolescente es Asesinada Dentro de su Casa y Un Hombre Quedó Herido en León, Guanajuato

Adolescente es Asesinada Dentro de su Casa y Un Hombre Quedó Herido en León, Guanajuato

Una adolescente fue asesinada a balazos dentro de su casa en la colonia 10 de Mayo en León, Guanajuato, un hombre resultó herido, no se cuenta con detenidos.

Los hechos se registraron en calles de la colonia 10 de mayo.

Una joven adolescente fue asesinada a balazos dentro de su casa en la colonia 10 de Mayo en León, Guanajuato, mientras que un hombre resultó lesionado por lo que fue llevado a un hospital.

La noche del pasado lunes alrededor de las 10:00 una joven adolescente fue atacada a balazos junto con un hombre dentro de su casa en la colonia 10 de mayo en León, Guanajuato

De acuerdo a testigos, dos hombres en una motocicleta llegaron a la esquina de las calles Madre Carmen y Madre Patricia a una vivienda en donde recolectan PET

Asesino de la adolescente llegó y huyó en una motocicleta 

Uno de los tripulantes de la motocicleta bajó para entrar a la casa y disparar en contra de la joven y de un hombre que se encontraba con ella. 

El responsable salió del domicilio para subir a la motocicleta que ya lo esperaba con su cómplice y huir del lugar. 

Vecinos de la casa al percatarse de lo sucedido llamaron al sistema de emergencias 911 pidiendo apoyo de elementos de rescate.  

Policías municipales fueron los primeros en llegar a la zona para resguardarla y pudieron arribar los paramédicos

Un hombre sobrevivió al ataque y fue trasladado al hospital 

Al llegar los elementos de rescate, se dieron cuenta de que la mujer adolescente ya no contaba con signos vitales

Mientras que el hombre que se encontraba con ella recibió diversas heridas en el cuerpo, por lo que fue estabilizado y trasladado a un hospital

El cuerpo de la adolescente fue levantado por personal del Servicio Médico Forense para trasladarlo a un anfiteatro ubicado en Guanajuato, Capital para practicarle la necropsia de ley

De los responsables hasta el momento no se tiene su paradero a pesar de un operativo de búsqueda que fue implementado

 

