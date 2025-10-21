Adolescente es Asesinada Dentro de su Casa y Un Hombre Quedó Herido en León, Guanajuato
N+
Una adolescente fue asesinada a balazos dentro de su casa en la colonia 10 de Mayo en León, Guanajuato, un hombre resultó herido, no se cuenta con detenidos.
Una joven adolescente fue asesinada a balazos dentro de su casa en la colonia 10 de Mayo en León, Guanajuato, mientras que un hombre resultó lesionado por lo que fue llevado a un hospital.
Inseguridad en Bajío
Muere Adolescente a Balazos y Queda Un Hombre Lesionado en León, Guanajuato
Las Noticias Del Bajio
Encuentran a Persona Sin Vida y Calcinada Junto a Un Triciclo en Celaya, Guanajuato
Las Noticias Del Bajio
Prohíben a Policía de León Guanajuato el Uso de Celulares en Horas de Trabajo
Las Noticias Del Bajio
Asesinan a Balazos a Dos Hombres que Convivían en una Casa en Apaseo el Alto en Guanajuato
COMPARTE:
La noche del pasado lunes alrededor de las 10:00 una joven adolescente fue atacada a balazos junto con un hombre dentro de su casa en la colonia 10 de mayo en León, Guanajuato.
De acuerdo a testigos, dos hombres en una motocicleta llegaron a la esquina de las calles Madre Carmen y Madre Patricia a una vivienda en donde recolectan PET.
Asesino de la adolescente llegó y huyó en una motocicleta
Uno de los tripulantes de la motocicleta bajó para entrar a la casa y disparar en contra de la joven y de un hombre que se encontraba con ella.
El responsable salió del domicilio para subir a la motocicleta que ya lo esperaba con su cómplice y huir del lugar.
Vecinos de la casa al percatarse de lo sucedido llamaron al sistema de emergencias 911 pidiendo apoyo de elementos de rescate.
Policías municipales fueron los primeros en llegar a la zona para resguardarla y pudieron arribar los paramédicos.
Un hombre sobrevivió al ataque y fue trasladado al hospital
Al llegar los elementos de rescate, se dieron cuenta de que la mujer adolescente ya no contaba con signos vitales.
Mientras que el hombre que se encontraba con ella recibió diversas heridas en el cuerpo, por lo que fue estabilizado y trasladado a un hospital.
Te podría interesar: Muere Adulta Mayor en Un Ataque Armado Dentro de su Casa en León, Guanajuato
El cuerpo de la adolescente fue levantado por personal del Servicio Médico Forense para trasladarlo a un anfiteatro ubicado en Guanajuato, Capital para practicarle la necropsia de ley.
De los responsables hasta el momento no se tiene su paradero a pesar de un operativo de búsqueda que fue implementado.
Historias recomendadas:
-
Decomisan Más de Un Millón y Medio de Combustible en Un Inmueble en Silao, Guanajuato
-
Dos Personas Asesinadas y Una Herida de Gravedad Dejó un Ataque Armado en Pénjamo, Guanajuato
-
Abandonan Dos Cuerpos en Bolsas en la Carretera de Silao - Romita Guanajuato
Información de Alejandro Gibran Chichipan
JIPV