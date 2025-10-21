Adolescente es Asesinada Dentro de su Casa y Un Hombre Quedó Herido en León, Guanajuato

La noche del pasado lunes alrededor de las 10:00 una joven adolescente fue atacada a balazos junto con un hombre dentro de su casa en la colonia 10 de mayo en León, Guanajuato.

De acuerdo a testigos, dos hombres en una motocicleta llegaron a la esquina de las calles Madre Carmen y Madre Patricia a una vivienda en donde recolectan PET.

Asesino de la adolescente llegó y huyó en una motocicleta

Uno de los tripulantes de la motocicleta bajó para entrar a la casa y disparar en contra de la joven y de un hombre que se encontraba con ella.

El responsable salió del domicilio para subir a la motocicleta que ya lo esperaba con su cómplice y huir del lugar.

Vecinos de la casa al percatarse de lo sucedido llamaron al sistema de emergencias 911 pidiendo apoyo de elementos de rescate.

Policías municipales fueron los primeros en llegar a la zona para resguardarla y pudieron arribar los paramédicos.

Un hombre sobrevivió al ataque y fue trasladado al hospital

Al llegar los elementos de rescate, se dieron cuenta de que la mujer adolescente ya no contaba con signos vitales.

Mientras que el hombre que se encontraba con ella recibió diversas heridas en el cuerpo, por lo que fue estabilizado y trasladado a un hospital.

El cuerpo de la adolescente fue levantado por personal del Servicio Médico Forense para trasladarlo a un anfiteatro ubicado en Guanajuato, Capital para practicarle la necropsia de ley.

De los responsables hasta el momento no se tiene su paradero a pesar de un operativo de búsqueda que fue implementado.

