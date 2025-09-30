Matrimonio es Encontrado Sin Vida y con Quemaduras en su Casa en San Felipe, Guanajuato

Vecinos de la comunidad La Labor, en San Felipe, se percataron un fuerte olor que provenía de una vivienda, por lo que acercarse notaron que al interior se encontraba un matrimonio que vivía ahí sin vida.

Los hechos ocurrieron durante el lunes, cuando los vecinos se percataron que de una casa provenía un intenso olor como ha quemado, por lo que al acercarse, notaron que los cuerpos del matrimonio que vivía ahí, presentaba quemaduras.

Ante ello, los mismos vecinos no dudaron en llamar a los números de emergencia para reportar los hechos, por lo que en cuestión de minutos, los primeros en llegar fueron elementos de Seguridad.

Al confirmar los hechos, los policías pidieron el apoyo de los paramédicos, mientras alejaban a los curiosos, quienes se mostraban sorprendidos, pues afirmaban que la pareja que vivía en ese domicilio era tranquila.

Al arribo de los rescatistas, de inmediato brindaron atención médica a la pareja, quien desafortunadamente ya no presentaba signos vitales, por lo que procedieron a acordonar la zona y notificar al personal de la Fiscalía.

Confirman muerte del matrimonio en San Felipe, presentaban quemaduras

Por su parte, los paramédicos pudieron confirmar que tanto el hombre como la mujer presentaban quemaduras en diversas partes del cuerpo, por lo que decidieron esperar el arribo de la Fiscalía para extender la investigación.

Ante ello, una de las primeras líneas de investigación notifican que la pareja pudo haber fallecido por las quemaduras debido a una descarga eléctrica, pero serán las autoridades correspondientes quienes den más detalles.





