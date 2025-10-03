Un Padre y su Hijo de Cuatro Años de Edad Fueron Asesinados a Balazos en Pénjamo, Guanajuato

La noche del pasado jueves 2 de octubre sobre la calle Marfíl en Pénjamo, Guanajuato se registró un ataque armado a un menor y un adulto que iban a bordo de una motocicleta.

Testigos de los hechos reportaron la agresión a las autoridades por medio del número de emergencia 911, al lugar se dirigieron elementos de seguridad y rescate.

Paramédicos confirman la muerte del menor de 4 años y su padre

Al llegar autoridades de Seguridad Pública resguardaron la zona para que paramédicos pudieran brindar atención médica a las víctimas del ataque.

Sin embargo, después de ser revisados, el menor de 4 años y su padre ya no contaban con signos vitales por las heridas de bala que presentaban en diversas partes del cuerpo.

Los cuerpos fueron trasladados a Guanajuato al SEMEFO

Los cuerpos del padre y su hijo quedaron tirados frente a la motocicleta en la que circulaban, mientras los atacantes huyeron en otra motocicleta. Vecinos de la zona quedaron conmocionados al saber que era un menor quien había sido una de las víctimas fatales.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encargaron de realizar las primeras indagatorias para esclarecer los hechos.

Integrantes del Servicio Médico Forense trasladaron a las víctimas fatales a Guanajuato, Capital a realizarles la necropsia de ley.

