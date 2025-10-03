Inicio Bajio Un Padre y su Hijo de Cuatro Años de Edad Fueron Asesinados a Balazos en Pénjamo, Guanajuato

Un Padre y su Hijo de Cuatro Años de Edad Fueron Asesinados a Balazos en Pénjamo, Guanajuato

Un niño de 4 años de edad y su padre, fueron víctimas de un ataque armado mientras circulaban por la calle Marfil en Pénjamo, Guanajuato, los responsables iban en otra motocicleta.

Los responsables huyeron en una motocicleta.

Un ataque armado mató a un menor de 4 años y su padre cuando circulaban en una motocicleta por la calle Marfil en Pénjamo, Guanajuato, los presuntos responsables huyeron.

La noche del pasado jueves 2 de octubre sobre la calle Marfíl en Pénjamo, Guanajuato se registró un ataque armado a un menor y un adulto que iban a bordo de una motocicleta

Testigos de los hechos reportaron la agresión a las autoridades por medio del número de emergencia 911, al lugar se dirigieron elementos de seguridad y rescate

Paramédicos confirman la muerte del menor de 4 años y su padre 

Al llegar autoridades de Seguridad Pública resguardaron la zona para que paramédicos pudieran brindar atención médica a las víctimas del ataque. 

Sin embargo, después de ser revisados, el menor de 4 años y su padre ya no contaban con signos vitales por las heridas de bala que presentaban en diversas partes del cuerpo

Los cuerpos fueron trasladados a Guanajuato al SEMEFO 

Los cuerpos del padre y su hijo quedaron tirados frente a la motocicleta en la que circulaban, mientras los atacantes huyeron en otra motocicleta. Vecinos de la zona quedaron conmocionados al saber que era un menor quien había sido una de las víctimas fatales. 

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encargaron de realizar las primeras indagatorias para esclarecer los hechos. 

Integrantes del Servicio Médico Forense trasladaron a las víctimas fatales a Guanajuato, Capital a realizarles la necropsia de ley.

 

