Muere Menor de Dos Años y Cinco Personas en Accidente en Sayulita, Nayarit; Siete Están Heridos

Seis personas originarias de Guanajuato perdieron la vida y otras siete resultaron lesionadas tras un choque frontal ocurrido la mañana del sábado 15 de noviembre en el km 123+900 de la autopista Tepic – Puerto Vallarta, a la altura de Sayulita en Nayarit.

Muere menor de 2 años en el choque frontal

El impacto proyectó a los ocupantes de la pick-up al pavimento; una adulta mayor identificada como Benita, de 81 años, falleció en el lugar, mientras que los siete restantes fueron estabilizados y trasladados a hospitales entre ellos dos menores de un año y un año seis meses.

Los cinco ocupantes de la camioneta negra, entre ellos la bebé de dos años, no presentaban signos vitales al rescatarlos; dos cuerpos fueron extraídos con herramientas hidráulicas.

Camioneta invade carril contrario y choca de frente con guanajuatenses

Según indagatorias preliminares, una camioneta pick-up blanca invadió el carril contrario al rebasar y colisionó de frente contra una camioneta negra, ambas con placas de Guanajuato.

En donde viajaba una familia de cinco integrantes, incluida una menor de dos años. La autopista permaneció cerrada horas mientras se realizaban las labores de rescate y recuperación, y los restos fueron llevados al Servicio Médico Forense.

La agencia de investigación criminal de la fiscalía de Nayarit investiga los hechos.

