Niños Encuentran Restos Humanos Mientras Jugaban en León, Guanajuato

La tarde del pasado miércoles 1 de octubre un grupo de menores de edad que jugaban en calles de la colonia Loma Dorada en León, Guanajuato encontraron restos humanos.

El descubrimiento se registró alrededor de las 7:00 de la noche en el área verde ubicada en el circuito Loma de Los Reales casi esquina con el bulevar Loma Dorada.

Niños manipulan los restos humanos antes de avisar de su hallazgo

Vecinos señalaron que los niños manipularon los huesos antes de que sus padres se dieran cuenta que se trataba de un cráneo y parte de una mano.

Al percatarse de lo que encontraron los menores, se dispusieron a llamar a las autoridades para que arribaran al lugar a recolectar los restos humanos.

Autoridades acordonaron el lugar para el levantamiento de los restos

Al lugar llegaron elementos de la Policía municipal así como de la Guardia Nacional y agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Peritos de la Agencia de Investigación Criminal procesaron el área y aseguraron los restos para su traslado al Servicio Médico Forense donde se realizaron los estudios especializados para identificar a quién pertenecen los restos.

Más tarde llegó la unidad de traslado de indicios para completar el retiro de los restos humanos.

