Muere Motociclista Chocó Contra Una Camioneta en la Autopista Silao - Guanajuato

El conductor de una motocicleta murió después de chocar contra una camioneta que se dio a la fuga en la autopista Silao - Guanajuato cerca del Parque Bicentenario.

El conductor de la camioneta responsable se dio a la fuga.

Un motociclista falleció después de chocar contra una camioneta que se dio a la fuga en la autopista Silao - Guanajuato cerca del Parque Bicentenario en Silao, Guanajuato.

Un choque entre una camioneta y una motocicleta se registró la noche del pasado domingo en la autopista Silao - Guanajuato.

Fue cerca del Parque Bicentenario donde se registró el accidente quedando la motocicleta tirada en el pavimento a metros de su conductor

Conductores que atestiguaron los hechos llamaron a la Central de Emergencia 911 pidiendo ayuda para el motociclista que estaba inconsciente. 

Conductor responsable del accidente huyó del lugar en su camioneta 

Mientras que el conductor de la camioneta responsable del accidente huyó del lugar antes de que arribaran las autoridades. 

Integrantes de diversas corporaciones llegaron al lugar, acordonando la zona para que le pudieran brindar atención médica a la víctima

Sin embargo, paramédicos solamente pudieron confirmar que el motociclista ya no contaba con signos vitales. 

Por lo que se le informó a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato por lo que acudieron agentes para investigar los hechos. 

La noticia se difundió en redes sociales 

Elementos del Servicio Médico Forense (SEMEFO) fueron los encargados de llevar el cuerpo a un anfiteatro para practicarle la necropsia de ley

La noticia del choque se difundió en redes sociales causando coraje y consternación por la huída del responsable.

 

Christian Rendón 

