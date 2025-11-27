Joven de 18 Años Murió al Chocar Cuando Manejaba su Motocicleta en Irapuato, Guanajuato
N+
Un joven de 18 años de edad falleció después de chocar con una camioneta en el libramiento Norte de Irapuato, Guanajuato, familiares reconocieron a la víctima fatal.
Un accidente entre un tráiler, camioneta y un motociclista cobró la vida del último en el Libramiento Norte.
Accidentes
Motociclista Muere al Chocar Contra Camioneta en la Carretera Irapuato - Salamanca
Las Noticias Del Bajio
Persona que Vivía en Una Camioneta fue Asesinada a Balazos en Irapuato, Guanajuato
Las Noticias Del Bajio
Choque Deja Un Hombre Lesionado en el Bulevar Francisco Villa de León, Guanajuato
Las Noticias Del Bajio
Violencia Psicológica y Sexual de las Más Denunciadas en Guanajuato
COMPARTE:
Cerca de las 9:00 de la mañana del pasado miércoles se registró un accidente entre una motocicleta, un tráiler y una camioneta en el libramiento Norte de Irapuato, Guanajuato.
Testigos de inmediato llamaron a la Central de Emergencias 911 denunciando los hechos, pidiendo apoyo de elementos de rescate para brindar atención médica a los involucrados.
Camioneta choca contra la motocicleta que manejaba el joven de 18 años
Los hechos se registraron cuando un tráiler realizaba una maniobra para retornar y al abrirse para dar vuelta, el joven motociclista intentó rebasar al tráiler.
Sin embargo, una camioneta apareció e impactó al conductor de 18 años de edad causando que saliera proyectado de su motocicleta por varios metros.
El cuerpo del joven quedó inmóvil en el piso e inconsciente durante varios minutos mientras esperaba la llegada de paramédicos.
Socorristas arribaron al lugar para confirmar la muerte del motociclista de 18 años y para estabilizar y trasladar a los tripulantes de la camioneta un hospital.
Familiares del joven de 18 años llegaron al lugar a reconocer el cuerpo
Familiares del conductor de 18 años fallecido llegaron al lugar para reconocer el cuerpo de la víctima.
Te podría interesar: Pronóstico del Clima Para el Jueves 27 de Noviembre en Guanajuato
Mientras que el chofer del tráiler quedó en calidad de detenido para brindar su declaración y deslindar responsabilidades.
Historias recomendadas:
-
Conductor es Rescatado al Quedar Atrapado en la Cabina de su Pipa en la León - Salamanca
-
Choque Entre Camionetas en el Bulevar López Mateos, Deja Dos Lesionados
-
Automovilistas Encuentran el Cuerpo Sin Vida de un Hombre en Salvatierra
Información de Ricardo Preciado
JIPV