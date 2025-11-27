Joven de 18 Años Murió al Chocar Cuando Manejaba su Motocicleta en Irapuato, Guanajuato

Cerca de las 9:00 de la mañana del pasado miércoles se registró un accidente entre una motocicleta, un tráiler y una camioneta en el libramiento Norte de Irapuato, Guanajuato.

Testigos de inmediato llamaron a la Central de Emergencias 911 denunciando los hechos, pidiendo apoyo de elementos de rescate para brindar atención médica a los involucrados.

Camioneta choca contra la motocicleta que manejaba el joven de 18 años

Los hechos se registraron cuando un tráiler realizaba una maniobra para retornar y al abrirse para dar vuelta, el joven motociclista intentó rebasar al tráiler.

Sin embargo, una camioneta apareció e impactó al conductor de 18 años de edad causando que saliera proyectado de su motocicleta por varios metros.

El cuerpo del joven quedó inmóvil en el piso e inconsciente durante varios minutos mientras esperaba la llegada de paramédicos.

Socorristas arribaron al lugar para confirmar la muerte del motociclista de 18 años y para estabilizar y trasladar a los tripulantes de la camioneta un hospital.

Familiares del joven de 18 años llegaron al lugar a reconocer el cuerpo

Familiares del conductor de 18 años fallecido llegaron al lugar para reconocer el cuerpo de la víctima.

Mientras que el chofer del tráiler quedó en calidad de detenido para brindar su declaración y deslindar responsabilidades.

Información de Ricardo Preciado

