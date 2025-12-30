Repartidor de Comida es Atacado a Balazos al ser Confundido en León; es de Origen Colombiano

Un repartidor de comida por aplicación, originario de Colombia, fue víctima de un ataque armado en una gasolinera ubicada en la colonia Las Trojes en León, Guanajuato.

Después de ser confundido con un presunto delincuente por un guardia de seguridad privada.

Identifican a joven atacado a disparos por un exmilitar

El incidente ocurrió la noche del lunes cuando el joven, identificado como Luis Fernando de 25 años, acudió a cargar combustible en un establecimiento ubicado en el bulevar Antonio Madrazo.

El agresor, un exteniente del Ejército llamado Carlos Ignacio, contra el motociclista creyendo erróneamente que se trataba de uno de los ladrones que habían asaltado el lugar horas antes usando una mochila de la misma plataforma.

El vigilante fue detenido y puesto a disposición de las autoridades para definir su situación legal tras el suceso, justificando su reacción por el robo previo de más de 400 mil pesos en ese mismo sitio.

Repartidor de comida se reporta grabe tras ataque armado

Mientras tanto, cuerpos de emergencia de Protección Civil atendieron al repartidor en el lugar y lo trasladaron de urgencia a un hospital.

Te podría interesar: Pronóstico del Clima Para Este Martes 30 de Diciembre en Guanajuato

Aunque perdió mucha sangre por una herida de bala en el brazo, su estado de salud se reporta como grave pero estable, mientras la Fiscalía General del Estado ya ha iniciado las investigaciones pertinentes.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV