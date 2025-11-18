Fallece Motociclista Tras Chocar y Caer de un Puente de Seis metros de Altura en Guanajuato
Un motociclista chocó contra un vehículo causando que saliera proyectado desde lo alto de un puente en el bulevar Vicente Valtierra en León, Guanajuato, muriendo al caer.
La tarde del pasado lunes 17 de noviembre se registró un accidente entre un auto y una motocicleta en el bulevar Vicente Valtierra en León, Guanajuato.
En donde un hombre murió al salir proyectado de una motocicleta desde lo alto del puente del bulevar Vicente Valtierra sobre el libramiento José María Morelos.
Vehículo frena bruscamente y provoca accidente en León, Guanajuato
El percance ocurrió cerca de las tres de la tarde, cuando un auto color vino redujo la velocidad bruscamente para evitar impactarse contra un vehículo que estaba detenido sobre el puente.
Sin embargo, el conductor nunca se percató que detrás venía una motocicleta que no logró frenar a tiempo y terminó impactándose contra la parte
trasera del automóvil.
Motociclista cae desde seis metros de altura, murió en el hospital
El golpe descontroló la moto y provocó que el acompañante saliera proyectado hacia el lado del puente, desde donde cayó aproximadamente seis metros hasta el pavimento del bulevar José María Morelos.
El herido fue trasladado a un hospital, sin embargo no logró sobrevivir.
Información de Alejandra López Tapia
JIPV