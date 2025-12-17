Fallece Motociclista al Impactarse Contra la Parte Trasera de un Auto en León, Guanajuato

La noche del pasado martes alrededor de las 11:00 de la noche, los servicios de emergencias 911 recibieron varios reportes de un accidente en la zona de Cañada del Refugio.

Por lo que de inmediato se movilizaron integrantes de corporaciones de rescate para brindar atención médica a la víctima.

Motociclista choca contra la parte trasera de un automóvil

Al llegar a la prolongación Campestre las autoridades de diversas instituciones se percataron de los hechos. El conductor de una motocicleta no se percató de un vehículo al frente y chocó contra él.

El fuerte impacto causó que el casco se partiera en dos partes

La fuerza del choque provocó que el motociclista saliera proyectado por varios metros. Provocando que el casco que llevaba de protección se partiera en dos al golpear el asfalto.

Paramédicos que llegaron al lugar solamente pudieron confirmar después de revisarlo, que ya no contaba con signos vitales.

Por lo que acudieron agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para iniciar con las indagatorias y abrir una carpeta de investigación.

El cuerpo de la víctima fue trasladada a Guanajuato, Capital para hacerle la necropsia de ley en las instalaciones del SEMEFO (Servicio Médico Forense).

