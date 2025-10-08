Muere en Incendio Trabajador de Fábrica de Sombreros en San Francisco del Rincón, Guanajuato

La tarde del pasado martes 7 de octubre se registró el incendio de una fábrica de sombreros en la colonia Purísima de Concepción en San Francisco del Rincón, Guanajuato.

Debido a los hechos se requirió de la evacuación de más de 60 personas de las casas aledañas de donde ocurrió el siniestro sobre la calle Álvaro Obregón de la colonia Purísima de Concepción.

Incendio inicia en la azotea de la fábrica de sombreros

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio se generó en la azotea de la nave industrial, más específicamente, en el área de pinturas.

Al llegar, los integrantes del Cuerpo de Bomberos, comenzaron con los trabajos de extinción del fuego percatándose de que un trabajador no salía de ese lugar por lo que acudieron al rescate.

Te podría interesar: Mujer y Un Hombre Fueron Vinculados a Proceso por el Homicidio de un Funcionario en San Felipe

Muere Andrés de 24 años de edad en el incendio

Sin embargo, minutos después salieron de la fábrica con el cuerpo de un joven identificado como Andrés de 24 años quien murió en el lugar. Cristo de 31 años y Jaime de 30 años de edad resultaron lesionados, aparentemente nada de gravedad, el primero, por intoxicación de humo.

Entre las pérdidas materiales se reportaron 200 sombreros, barriles, cabinas de pinturas, maquinaría, instalación eléctrica y el laminado.

El levantamiento y traslado del cuerpo de Andrés a un anfiteatro en Guanajuato, Capital para practicarle la autopsia de ley, estuvo a cargo de elementos del Servicio Médico Forense.

Historias recomendadas:

Información de Christian Rendón

JIPV